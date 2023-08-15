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СМИ: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

СМИ: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске и Хмельницком, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:43

2023-08-15T04:43

2023-08-15T05:14

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

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украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске и Хмельницком, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра - ред.) раздались взрывы", - пишет издание.Взрывы также слышны в Хмельницкой области, там работает ПВО. Жителей призвали не выходить из укрытий.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.Днепропетровск на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации".

https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html

днепропетровск

днепр (город)

украина

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в мире, днепропетровск, днепр (город), украина, вооруженные силы рф