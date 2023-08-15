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Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
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22:41 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890310430.html
Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале
Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале
Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли в результате взрыва на окраине Махачкалы, еще несколько... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:41
2023-08-15T22:41
происшествия
махачкала
москва
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чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли в результате взрыва на окраине Махачкалы, еще несколько членов семьи госпитализированы, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы", – говорится в публикации. Сообщается, что все они находились рядом с эпицентром взрыва. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890308134.html
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происшествия, махачкала, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале

Двое родственников замминистра сельского хозяйства Дагестана погибли при взрыве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Сотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли в результате взрыва на окраине Махачкалы, еще несколько членов семьи госпитализированы, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«
"Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы", – говорится в публикации.
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Сообщается, что все они находились рядом с эпицентром взрыва.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.
По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.
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ПроисшествияМахачкалаМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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