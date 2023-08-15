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На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии - РИА Новости, 15.08.2023
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14:53 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890217881.html
На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии
На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии - РИА Новости, 15.08.2023
На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии
Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, унесший жизни более 30 человек, произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив ангарах,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:53
2023-08-15T14:53
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, унесший жизни более 30 человек, произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив ангарах, заявил РИА Новости очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся корреспонденту агентства "представителем" данной АЗС. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, число погибших выросло до 35. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. "Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить - и произошел взрыв. Русские бани, АЗС, ларек по продаже кур-гриль - все строения снесло, все вокруг снесло с лица земли", - рассказал Мурадов. "Взрыв к нам не имеет отношения, мы пострадавшая сторона", - заявил также собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемый владелец загоревшегося автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС.
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890196631.html
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии

Представитель АЗС: причиной взрыва стало возгорание селитры в автосервисе

© СК РоссииСотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
© СК России
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, унесший жизни более 30 человек, произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив ангарах, заявил РИА Новости очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся корреспонденту агентства "представителем" данной АЗС.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, число погибших выросло до 35. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
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"Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить - и произошел взрыв. Русские бани, АЗС, ларек по продаже кур-гриль - все строения снесло, все вокруг снесло с лица земли", - рассказал Мурадов.
"Взрыв к нам не имеет отношения, мы пострадавшая сторона", - заявил также собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемый владелец загоревшегося автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС.
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ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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