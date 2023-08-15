https://ria.ru/20230815/vzryv-1890217881.html

На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии

На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии - РИА Новости, 15.08.2023

На АЗС в Махачкале рассказали свою версию о причинах трагедии

Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, унесший жизни более 30 человек, произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив ангарах,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:53

2023-08-15T14:53

2023-08-15T14:53

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, унесший жизни более 30 человек, произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив ангарах, заявил РИА Новости очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся корреспонденту агентства "представителем" данной АЗС. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, число погибших выросло до 35. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. "Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить - и произошел взрыв. Русские бани, АЗС, ларек по продаже кур-гриль - все строения снесло, все вокруг снесло с лица земли", - рассказал Мурадов. "Взрыв к нам не имеет отношения, мы пострадавшая сторона", - заявил также собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемый владелец загоревшегося автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС.

https://ria.ru/20230815/vzryv-1890196631.html

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махачкала

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале