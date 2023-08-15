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Глава Киргизии выразил соболезнования Путину из-за ЧП на АЗС в Дагестане
Глава Киргизии выразил соболезнования Путину из-за ЧП на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 15.08.2023
Глава Киргизии выразил соболезнования Путину из-за ЧП на АЗС в Дагестане
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве на автозаправочной станции в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:31
2023-08-15T14:31
2023-08-15T14:31
киргизия
махачкала
россия
садыр жапаров
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
в мире
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БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы киргизского государства. "От имени всего кыргызского народа и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане. Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводит текст телеграммы Жапарова его пресс-служба. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, махачкала, россия, садыр жапаров, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, в мире
Киргизия, Махачкала, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале, В мире
Глава Киргизии выразил соболезнования Путину из-за ЧП на АЗС в Дагестане
Глава Киргизии выразил соболезнования Путину из-за гибели людей в Махачкале