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Глава МЧС выразил соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
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13:25 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890187603.html
Глава МЧС выразил соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале
Глава МЧС выразил соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Глава МЧС выразил соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале
Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, а также поблагодарил пожарных, спасателей и врачей за РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:25
2023-08-15T13:25
происшествия
россия
махачкала
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, а также поблагодарил пожарных, спасателей и врачей за профессионализм при ликвидации последствий трагедии, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Это невосполнимая утрата. Каждый сотрудник МЧС России глубоко скорбит по погибшим. Крепости и силы духа - их семьям", - приводятся слова Куренкова. Глава МЧС пожелал скорейшего выздоровления и реабилитации пострадавшим. "Благодарю пожарных, спасателей, врачей, психологов и летчиков чрезвычайного ведомства за оперативность и профессионализм при ликвидации последствий трагедии в Махачкале", - заключил он. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890122006.html
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происшествия, россия, махачкала, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Глава МЧС выразил соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале

Куренков выразил соболезнования близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Сотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале, а также поблагодарил пожарных, спасателей и врачей за профессионализм при ликвидации последствий трагедии, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Это невосполнимая утрата. Каждый сотрудник МЧС России глубоко скорбит по погибшим. Крепости и силы духа - их семьям", - приводятся слова Куренкова.
Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Вчера, 09:49
Глава МЧС пожелал скорейшего выздоровления и реабилитации пострадавшим.
"Благодарю пожарных, спасателей, врачей, психологов и летчиков чрезвычайного ведомства за оперативность и профессионализм при ликвидации последствий трагедии в Махачкале", - заключил он.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияРоссияМахачкалаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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