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Взрыв в Дагестане серьезно повредил жилые дома

Взрыв в Дагестане серьезно повредил жилые дома - РИА Новости, 15.08.2023

Взрыв в Дагестане серьезно повредил жилые дома

Взрыв на АЗС в Дагестане привел к серьезным повреждениям близстоящих жилых домов, сообщает минстрой республики. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:10

2023-08-15T13:10

2023-08-15T13:10

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Взрыв на АЗС в Дагестане привел к серьезным повреждениям близстоящих жилых домов, сообщает минстрой республики. "После вчерашнего разрушительного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале сформирована комиссия для принятия оперативных мер по оценке ущерба, нанесенного близлежащим домам. Мощная взрывная волна привела не только к полному разрушению АЗС, но и серьезным повреждениям жилых домов", – говорится в сообщении пресс-службы министерства. Для проведения комплексной оценки пострадавших строений привлечено 20 специалистов. Их задача – оценить степень ущерба и определить необходимые шаги для проведения восстановительных работ. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.

https://ria.ru/20230815/dagestan-1890111866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале