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Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане - РИА Новости, 15.08.2023

Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:49

2023-08-15T09:49

2023-08-15T11:04

происшествия

россия

махачкала

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в пресс-релизе.Соболезнования также выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.По последним данным, погибли 35 человек, в том числе трое детей.В Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, махачкала, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале