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Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане - РИА Новости, 15.08.2023
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:49
2023-08-15T09:49
2023-08-15T11:04
происшествия
россия
махачкала
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в пресс-релизе.Соболезнования также выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.По последним данным, погибли 35 человек, в том числе трое детей.В Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС в Махачкале