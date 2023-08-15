https://ria.ru/20230815/vzryv-1890107901.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре - РИА Новости, 15.08.2023

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре

Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:01

2023-08-15T08:01

2023-08-15T08:03

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

пыть-ях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона в своем телеграм-канале. По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. "Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях, двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута, еще двое пострадавших продолжают лечение в окружной больнице Нягани.

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890083753.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

пыть-ях

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, пыть-ях