https://ria.ru/20230815/vzryv-1890107901.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре - РИА Новости, 15.08.2023
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре
Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:01
2023-08-15T08:01
2023-08-15T08:03
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
сургут
пыть-ях
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона в своем телеграм-канале. По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. "Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях, двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута, еще двое пострадавших продолжают лечение в окружной больнице Нягани.
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890083753.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, пыть-ях
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Пыть-Ях
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре
Пострадавшие при взрыве на месторождении в Югре находятся в тяжелом состоянии