Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 15.08.2023 (обновлено: 08:03 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890107901.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре - РИА Новости, 15.08.2023
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре
Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:01
2023-08-15T08:03
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
сургут
пыть-ях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона в своем телеграм-канале. По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. "Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях, двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута, еще двое пострадавших продолжают лечение в окружной больнице Нягани.
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890083753.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
пыть-ях
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, пыть-ях
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Пыть-Ях
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре

Пострадавшие при взрыве на месторождении в Югре находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона в своем телеграм-канале.
По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием. Два человека погибли, еще шестеро пострадали.
"Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях, двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута, еще двое пострадавших продолжают лечение в окружной больнице Нягани.
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек
Вчера, 23:24
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округСургутПыть-Ях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала