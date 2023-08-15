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Число погибших в результате взрыва в Махачкале выросло до 27 - РИА Новости, 15.08.2023
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05:55 15.08.2023 (обновлено: 07:44 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890101637.html
Число погибших в результате взрыва в Махачкале выросло до 27
Число погибших в результате взрыва в Махачкале выросло до 27 - РИА Новости, 15.08.2023
Число погибших в результате взрыва в Махачкале выросло до 27
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27, сообщили РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:55
2023-08-15T07:44
махачкала
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27, сообщили РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф."На данный момент 27 погибших", - сказал собеседник агентства.Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.В МЧС уточнили, что число пострадавших достигло 75 человек.Ранее Минздрав Дагестана сообщал о 12 погибших и 56 пострадавших, среди которых 13 детей. При этом прибывший в Дагестан первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что в больницах Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.По данным МЧС вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.
https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html
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махачкала, чп на азс в махачкале
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Число погибших в результате взрыва в Махачкале выросло до 27

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 27 человек

© МЧС РФТушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
Тушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
© МЧС РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27, сообщили РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф.
«
"На данный момент 27 погибших", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.
В МЧС уточнили, что число пострадавших достигло 75 человек.
Ранее Минздрав Дагестана сообщал о 12 погибших и 56 пострадавших, среди которых 13 детей. При этом прибывший в Дагестан первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что в больницах Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.
Самолет МЧС - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
07:00
По данным МЧС вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.
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02:25
 
МахачкалаЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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