https://ria.ru/20230815/vzryv-1890089850.html

Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести

Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести - РИА Новости, 15.08.2023

Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести

Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:01

2023-08-15T01:01

2023-08-15T01:01

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

пыть-ях

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения региона. "Шестого пострадавшего доставили в Няганскую окружную больницу. В настоящее время шесть пострадавших в состоянии тяжелой степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе. По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием, сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро пострадали. Для пострадавших подготовлены ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, уточнял окружной депздрав. Как отмечали в региональном главке МЧС, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники, открытое горение уже ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом, добавляли также в правительстве региона. Няганский межрайонный следственный отдел регионального СУСК РФ устанавливает обстоятельства происшествия, свою проверку проводит и прокуратура региона.

https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890082149.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

пыть-ях

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, пыть-ях, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)