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Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести - РИА Новости, 15.08.2023
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01:01 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890089850.html
Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести
Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести - РИА Новости, 15.08.2023
Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести
Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:01
2023-08-15T01:01
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
сургут
пыть-ях
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения региона. "Шестого пострадавшего доставили в Няганскую окружную больницу. В настоящее время шесть пострадавших в состоянии тяжелой степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе. По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием, сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро пострадали. Для пострадавших подготовлены ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, уточнял окружной депздрав. Как отмечали в региональном главке МЧС, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники, открытое горение уже ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом, добавляли также в правительстве региона. Няганский межрайонный следственный отдел регионального СУСК РФ устанавливает обстоятельства происшествия, свою проверку проводит и прокуратура региона.
https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890082149.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
пыть-ях
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, пыть-ях, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Пыть-Ях, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести

Депздрав: число пострадавших при взрыве на месторождении в Югре выросло до шести

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения региона.
«
"Шестого пострадавшего доставили в Няганскую окружную больницу. В настоящее время шесть пострадавших в состоянии тяжелой степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.
По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием, сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро пострадали. Для пострадавших подготовлены ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, уточнял окружной депздрав.
Как отмечали в региональном главке МЧС, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники, открытое горение уже ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом, добавляли также в правительстве региона.
Няганский межрайонный следственный отдел регионального СУСК РФ устанавливает обстоятельства происшествия, свою проверку проводит и прокуратура региона.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Пострадавших при ЧП в Югре доставят в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха
Вчера, 23:05
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округСургутПыть-ЯхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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