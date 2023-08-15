https://ria.ru/20230815/vyvoz-1890121698.html

Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов

Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 15.08.2023

Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных последние несколько дней рейсов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:47

2023-08-15T09:47

2023-08-15T09:47

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

екатеринбург

red wings airlines

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных последние несколько дней рейсов, следует из сообщения компании. Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом. Red Wings во вторник рано утром опубликовала измененное расписание. В частности, на своих резервных судах авиакомпания 15 августа выполнит рейсы: WZ3071 Екатеринбург – Анталья (08:05 UTC), WZ3062 Анталья – Екатеринбург (14:15), WZ3061 Екатеринбург – Анталья (20:00 UTC). В среду, 16 августа - WZ 3004 Анталья - Жуковский (02:05 UTC). Самолеты "Икара" во вторник выполнят рейсы с пассажирами Red Wings: WZ3028 Шарм-эш-Шейх - Казань (номер рейса "Икар" EO3028, 12:45 UTC), WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх (номер рейса "Икар" EO3027, 23:00 UTC), в среду - WZ3026 Шарм-эш-Шейх - Жуковский (номер рейса "Икар" EO3026, 07:10 UTC), WZ3089 Жуковский - Анталья (номер рейса "Икар" EO3047, 15:05 UTC), WZ3058 Анталья - Казань (номер рейса "Икар" EO3208, 21:40 UTC), в четверг - WZ3057 Казань - Анталья (номер рейса "Икар" EO3207, 04:05 UTC), WZ3090 Анталья - Шереметьево (номер рейса "Икар" EO3004, 09:35 UTC). Red Wings сообщала в понедельник, что устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к утру 15 августа.

https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, red wings airlines