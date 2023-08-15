Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных последние несколько дней рейсов, следует из сообщения компании.
Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом.
Red Wings во вторник рано утром опубликовала измененное расписание. В частности, на своих резервных судах авиакомпания 15 августа выполнит рейсы: WZ3071 Екатеринбург – Анталья (08:05 UTC), WZ3062 Анталья – Екатеринбург (14:15), WZ3061 Екатеринбург – Анталья (20:00 UTC). В среду, 16 августа - WZ 3004 Анталья - Жуковский (02:05 UTC).
Самолеты "Икара" во вторник выполнят рейсы с пассажирами Red Wings: WZ3028 Шарм-эш-Шейх - Казань (номер рейса "Икар" EO3028, 12:45 UTC), WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх (номер рейса "Икар" EO3027, 23:00 UTC), в среду - WZ3026 Шарм-эш-Шейх - Жуковский (номер рейса "Икар" EO3026, 07:10 UTC), WZ3089 Жуковский - Анталья (номер рейса "Икар" EO3047, 15:05 UTC), WZ3058 Анталья - Казань (номер рейса "Икар" EO3208, 21:40 UTC), в четверг - WZ3057 Казань - Анталья (номер рейса "Икар" EO3207, 04:05 UTC), WZ3090 Анталья - Шереметьево (номер рейса "Икар" EO3004, 09:35 UTC).
Red Wings сообщала в понедельник, что устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к утру 15 августа.