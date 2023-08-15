Рейтинг@Mail.ru
Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:47 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vyvoz-1890121698.html
Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов
Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 15.08.2023
Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных последние несколько дней рейсов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:47
2023-08-15T09:47
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
екатеринбург
red wings airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных последние несколько дней рейсов, следует из сообщения компании. Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом. Red Wings во вторник рано утром опубликовала измененное расписание. В частности, на своих резервных судах авиакомпания 15 августа выполнит рейсы: WZ3071 Екатеринбург – Анталья (08:05 UTC), WZ3062 Анталья – Екатеринбург (14:15), WZ3061 Екатеринбург – Анталья (20:00 UTC). В среду, 16 августа - WZ 3004 Анталья - Жуковский (02:05 UTC). Самолеты "Икара" во вторник выполнят рейсы с пассажирами Red Wings: WZ3028 Шарм-эш-Шейх - Казань (номер рейса "Икар" EO3028, 12:45 UTC), WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх (номер рейса "Икар" EO3027, 23:00 UTC), в среду - WZ3026 Шарм-эш-Шейх - Жуковский (номер рейса "Икар" EO3026, 07:10 UTC), WZ3089 Жуковский - Анталья (номер рейса "Икар" EO3047, 15:05 UTC), WZ3058 Анталья - Казань (номер рейса "Икар" EO3208, 21:40 UTC), в четверг - WZ3057 Казань - Анталья (номер рейса "Икар" EO3207, 04:05 UTC), WZ3090 Анталья - Шереметьево (номер рейса "Икар" EO3004, 09:35 UTC). Red Wings сообщала в понедельник, что устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к утру 15 августа.
https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html
анталья (провинция)
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Екатеринбург, Red Wings Airlines
Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продолжает вывоз пассажиров задержанных последние несколько дней рейсов, следует из сообщения компании.
Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом.
Red Wings во вторник рано утром опубликовала измененное расписание. В частности, на своих резервных судах авиакомпания 15 августа выполнит рейсы: WZ3071 Екатеринбург – Анталья (08:05 UTC), WZ3062 Анталья – Екатеринбург (14:15), WZ3061 Екатеринбург – Анталья (20:00 UTC). В среду, 16 августа - WZ 3004 Анталья - Жуковский (02:05 UTC).
Самолеты "Икара" во вторник выполнят рейсы с пассажирами Red Wings: WZ3028 Шарм-эш-Шейх - Казань (номер рейса "Икар" EO3028, 12:45 UTC), WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх (номер рейса "Икар" EO3027, 23:00 UTC), в среду - WZ3026 Шарм-эш-Шейх - Жуковский (номер рейса "Икар" EO3026, 07:10 UTC), WZ3089 Жуковский - Анталья (номер рейса "Икар" EO3047, 15:05 UTC), WZ3058 Анталья - Казань (номер рейса "Икар" EO3208, 21:40 UTC), в четверг - WZ3057 Казань - Анталья (номер рейса "Икар" EO3207, 04:05 UTC), WZ3090 Анталья - Шереметьево (номер рейса "Икар" EO3004, 09:35 UTC).
Red Wings сообщала в понедельник, что устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к утру 15 августа.
Российские туристы в ожидании задержанного рейса в аэропорту Антальи
Застрявшие в Анталье: как отпуск превратился в кошмар
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ЕкатеринбургRed Wings Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала