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Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края - РИА Новости, 15.08.2023
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:52
2023-08-15T09:52
2023-08-15T11:12
политика
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать действующего главу региона Виктора Томенко. Об этом он написал в своём телеграм-канале."Принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду губернатора Виктора Томенко! Работаем вместе на благо Алтайского края!", - написал Вакаев. После решения Вакаева избирательную гонку продолжают пять кандидатов: Евгения Боровикова, Сергей Булаев, Сергей Малинкович, Виктор Томенко и Елена Хрусталева. Выборы губернатора Алтайского края состоятся в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230805/gospodderzhka-1888322289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алтайский край, виктор томенко
Политика, Алтайский край, Виктор Томенко
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Кандидат от партии "Новые люди" Вакаев снялся с выборов главы Алтайского края