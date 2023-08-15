https://ria.ru/20230815/vybory-1890122611.html

Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края

Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края - РИА Новости, 15.08.2023

Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края

Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:52

2023-08-15T09:52

2023-08-15T11:12

политика

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать действующего главу региона Виктора Томенко. Об этом он написал в своём телеграм-канале."Принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду губернатора Виктора Томенко! Работаем вместе на благо Алтайского края!", - написал Вакаев. После решения Вакаева избирательную гонку продолжают пять кандидатов: Евгения Боровикова, Сергей Булаев, Сергей Малинкович, Виктор Томенко и Елена Хрусталева. Выборы губернатора Алтайского края состоятся в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230805/gospodderzhka-1888322289.html

алтайский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, алтайский край, виктор томенко