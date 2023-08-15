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Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края - РИА Новости, 15.08.2023
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09:52 15.08.2023 (обновлено: 11:12 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vybory-1890122611.html
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края - РИА Новости, 15.08.2023
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:52
2023-08-15T11:12
политика
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать действующего главу региона Виктора Томенко. Об этом он написал в своём телеграм-канале."Принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду губернатора Виктора Томенко! Работаем вместе на благо Алтайского края!", - написал Вакаев. После решения Вакаева избирательную гонку продолжают пять кандидатов: Евгения Боровикова, Сергей Булаев, Сергей Малинкович, Виктор Томенко и Елена Хрусталева. Выборы губернатора Алтайского края состоятся в единый день голосования 10 сентября.
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политика, алтайский край, виктор томенко
Политика, Алтайский край, Виктор Томенко
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края

Кандидат от партии "Новые люди" Вакаев снялся с выборов главы Алтайского края

© Фото : страница Владислава Вакаева в социальных сетяхВладислав Вакаев
Владислав Вакаев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : страница Владислава Вакаева в социальных сетях
Владислав Вакаев. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Кандидат от партии "Новые люди", управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев снялся с выборов губернатора Алтайского края, он решил поддержать действующего главу региона Виктора Томенко. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду губернатора Виктора Томенко! Работаем вместе на благо Алтайского края!", - написал Вакаев.
После решения Вакаева избирательную гонку продолжают пять кандидатов: Евгения Боровикова, Сергей Булаев, Сергей Малинкович, Виктор Томенко и Елена Хрусталева.
Выборы губернатора Алтайского края состоятся в единый день голосования 10 сентября.
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