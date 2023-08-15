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Как выбрать квартиру. Полная инструкция
Как выбрать квартиру. Полная инструкция - РИА Новости, 15.08.2023
Как выбрать квартиру. Полная инструкция
Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать грамотно.
2023-08-15T12:00
2023-08-15T12:00
2023-08-15T12:00
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Как выбрать квартиру. Полная инструкция
Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать квартиру грамотно.
audio/mpeg
Как выбрать квартиру. Полная инструкция
Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать квартиру грамотно.
audio/mpeg
О том, как купить квартиру и не пожалеть об этом через пару месяцев, и почему нельзя доверять выбор жилья членам семьи и друзьям, рассуждаем вместе с экспертом выпуска – старшим партнером компании "Vysotsky Estate" и блогером Сергеем Смирновым.01:31 покупать квартиру мечты - нельзя!04:23 какие вопросы нужно задать себе при подборе жилья07:13 почему нельзя доверять выбор квартиры членам семьи и друзьям10:56 как выбрать район и зачем для этого гулять13:00 стадия смирения16:48 для чего узнавать серию и год постройки дома18:25 зачем заглядывать в санузел19:50 что делать, если продавец врет25:45 как проверить контингент жильцов по подъездуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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подкаст, недвижимость, аудио
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Как выбрать квартиру. Полная инструкция
Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать грамотно.
О том, как купить квартиру и не пожалеть об этом через пару месяцев, и почему нельзя доверять выбор жилья членам семьи и друзьям, рассуждаем вместе с экспертом выпуска – старшим партнером компании "Vysotsky Estate" и блогером Сергеем Смирновым.
01:31 покупать квартиру мечты - нельзя!
04:23 какие вопросы нужно задать себе при подборе жилья
07:13 почему нельзя доверять выбор квартиры членам семьи и друзьям
10:56 как выбрать район и зачем для этого гулять
16:48 для чего узнавать серию и год постройки дома
18:25 зачем заглядывать в санузел
19:50 что делать, если продавец врет
25:45 как проверить контингент жильцов по подъезду
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