https://ria.ru/20230815/vybor-1890046129.html

Как выбрать квартиру. Полная инструкция

Как выбрать квартиру. Полная инструкция - РИА Новости, 15.08.2023

Как выбрать квартиру. Полная инструкция

Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать грамотно.

2023-08-15T12:00

2023-08-15T12:00

2023-08-15T12:00

пятый угол

подкаст

недвижимость

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Как выбрать квартиру. Полная инструкция Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать квартиру грамотно. audio/mpeg

Как выбрать квартиру. Полная инструкция Покупая квартиру хочется приобрести не просто квадратные метры для существования, а настоящее жилье мечты. Однако фантазии имеют мало общего с реальностью, так что сразу "клевать" на панорамный вид из окна и просторную кухню – плохая идея. Разбираемся, как выбирать квартиру грамотно. audio/mpeg

О том, как купить квартиру и не пожалеть об этом через пару месяцев, и почему нельзя доверять выбор жилья членам семьи и друзьям, рассуждаем вместе с экспертом выпуска – старшим партнером компании "Vysotsky Estate" и блогером Сергеем Смирновым.01:31 покупать квартиру мечты - нельзя!04:23 какие вопросы нужно задать себе при подборе жилья07:13 почему нельзя доверять выбор квартиры членам семьи и друзьям10:56 как выбрать район и зачем для этого гулять13:00 стадия смирения16:48 для чего узнавать серию и год постройки дома18:25 зачем заглядывать в санузел19:50 что делать, если продавец врет25:45 как проверить контингент жильцов по подъездуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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