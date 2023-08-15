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"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ
"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ
ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:33
2023-08-15T22:33
2023-08-15T22:33
политика
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая", — спрогнозировал эксперт.По его словам, украинская армия несет настолько тяжелые потери, что новая волна принудительной мобилизации в республике не за горами. Новобранцев необходимо обучить, прежде чем снова бросить на российские укрепления, однако у Киева больше нет необходимого вооружения, чтобы начать новое сражение, напомнил Джонсон.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев отправил на передовую бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
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политика, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, киев, россия, украина, сша
Политика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Киев, Россия, Украина, США
"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ прекратят наступление через месяц из-за потерь