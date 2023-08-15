https://ria.ru/20230815/vsu-1890309733.html

"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ

"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023

"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ

ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T22:33

2023-08-15T22:33

2023-08-15T22:33

политика

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

киев

россия

украина

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая", — спрогнозировал эксперт.По его словам, украинская армия несет настолько тяжелые потери, что новая волна принудительной мобилизации в республике не за горами. Новобранцев необходимо обучить, прежде чем снова бросить на российские укрепления, однако у Киева больше нет необходимого вооружения, чтобы начать новое сражение, напомнил Джонсон.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев отправил на передовую бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.

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политика, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, киев, россия, украина, сша