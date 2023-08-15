https://ria.ru/20230815/vsu-1890187293.html

СМИ: на Украине люди прячутся по домам от военкомов

СМИ: на Украине люди прячутся по домам от военкомов - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: на Украине люди прячутся по домам от военкомов

Многие из добровольно вступивших в украинские войска в первые дни спецоперации РФ уже погибли, ранены или истощены, теперь мобилизации идет сложно, люди... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:25

2023-08-15T13:25

2023-08-15T13:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Многие из добровольно вступивших в украинские войска в первые дни спецоперации РФ уже погибли, ранены или истощены, теперь мобилизации идет сложно, люди прячутся по домам и предупреждают друг друга о рейдах военкомов, пишет британская газета Guardian со ссылкой на очевидцев. "В первые недели после (начала СВО - ред.) ... сотни тысяч обычных украинцев добровольно вызвались служить на фронте ... Однако, более года спустя большая часть из этих первоначальных новобранцев уже мертвы, ранены или просто истощены, и армия нуждается в новых рекрутах, чтобы пополнить ряды", - пишет издание. Как отмечает Guardian, к настоящему моменту большинство из тех украинцев, которые хотели выступить в вооруженные силы, уже это сделали, теперь мобилизовать приходится "гораздо более нежелающих" воевать людей. По данным издания, многие украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь мобилизации. Как заявил газете владелец одной из фабрик на востоке Украины, некоторые рабочие были слишком напуганы, чтобы идти на работу. В ряде городов запустили группы в Telegram, чтобы предупреждать о рейдах военкомов, пишет газета. В частности, в Одессе такая группа насчитывает более 30 тысяч участников, добавляет Guardian. Новобранцы также жалуются на недостаточный уровень подготовки перед отправкой на фронт. Как пишет газета, многих отправляют в Великобританию на краткие курсы по основам ведения боя на передовой, хотя обучение часто оказывается элементарным. "Есть две категории людей - одни уже в армии, а другие боятся выходить на улицу, чтобы их не мобилизовали, и никакая зарплата не заставит их покинуть свои дома", - заявил владелец фабрики. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html

https://ria.ru/20230811/plennyy-1889433326.html

https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр