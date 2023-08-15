ВСУ задействовали в Запорожской области две трети резервов, заявил Рогов
Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительную часть из которых уже потеряна в боях", - сказал Рогов.
По его словам, незадействованными остаются штурмовые подразделения, прошедшие подготовку за рубежом. "Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта", - подчеркнул Рогов.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.