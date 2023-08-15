https://ria.ru/20230815/vsu-1890174414.html

ВСУ задействовали в Запорожской области две трети резервов, заявил Рогов

ВСУ задействовали в Запорожской области две трети резервов, заявил Рогов - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ задействовали в Запорожской области две трети резервов, заявил Рогов

Украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:42

2023-08-15T12:42

2023-08-15T12:42

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительную часть из которых уже потеряна в боях", - сказал Рогов. По его словам, незадействованными остаются штурмовые подразделения, прошедшие подготовку за рубежом. "Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230806/lovushka-1888418294.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр