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В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vsu-1890152621.html
В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации
В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации - РИА Новости, 15.08.2023
В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point обвинил Россию в том, что украинским войскам пришлось начинать... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:33
2023-08-15T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
михаил подоляк
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point обвинил Россию в том, что украинским войскам пришлось начинать наступление, не дожидаясь поставок западной авиации. "У нас не было выбора: чем дольше мы ждали, тем лучше готовились россияне и тем больше они усиливали свои линии обороны и строили укрепления, одновременно обстреливая нас из минометов", - заявил Подоляк. Советник главы офиса Зеленского заявил, что авиация необходима ВСУ для минимизации потерь на фронте, а не как "средство нападения на Кремль". Кроме того, он отметил потребности в крупнокалиберных боеприпасах и крылатых ракетах. Подоляк также поблагодарил европейские страны за уже поставленное вооружение. При этом он заявил, что этого недостаточно и Европе следует направить все свои военные ресурсы на борьбу с Россией. В то же время Подоляк признает, что союзники Украины с осторожностью относятся к передаче Киеву авиации, опасаясь эскалации конфликта. Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов на американских самолетах F-16 начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил подоляк, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Михаил Подоляк, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации

Подоляк: Украине из-за России пришлось начать наступление без западной авиации

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point обвинил Россию в том, что украинским войскам пришлось начинать наступление, не дожидаясь поставок западной авиации.
"У нас не было выбора: чем дольше мы ждали, тем лучше готовились россияне и тем больше они усиливали свои линии обороны и строили укрепления, одновременно обстреливая нас из минометов", - заявил Подоляк. Советник главы офиса Зеленского заявил, что авиация необходима ВСУ для минимизации потерь на фронте, а не как "средство нападения на Кремль". Кроме того, он отметил потребности в крупнокалиберных боеприпасах и крылатых ракетах.
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Подоляк также поблагодарил европейские страны за уже поставленное вооружение. При этом он заявил, что этого недостаточно и Европе следует направить все свои военные ресурсы на борьбу с Россией. В то же время Подоляк признает, что союзники Украины с осторожностью относятся к передаче Киеву авиации, опасаясь эскалации конфликта.
Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов на американских самолетах F-16 начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил ПодолякРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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