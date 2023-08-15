https://ria.ru/20230815/vsu-1890152621.html

В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации

В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации - РИА Новости, 15.08.2023

В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point обвинил Россию в том, что украинским войскам пришлось начинать... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:33

2023-08-15T11:33

2023-08-15T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

михаил подоляк

россия

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_e53c7c916cbc9a1137ea06579ac60200.jpg

ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point обвинил Россию в том, что украинским войскам пришлось начинать наступление, не дожидаясь поставок западной авиации. "У нас не было выбора: чем дольше мы ждали, тем лучше готовились россияне и тем больше они усиливали свои линии обороны и строили укрепления, одновременно обстреливая нас из минометов", - заявил Подоляк. Советник главы офиса Зеленского заявил, что авиация необходима ВСУ для минимизации потерь на фронте, а не как "средство нападения на Кремль". Кроме того, он отметил потребности в крупнокалиберных боеприпасах и крылатых ракетах. Подоляк также поблагодарил европейские страны за уже поставленное вооружение. При этом он заявил, что этого недостаточно и Европе следует направить все свои военные ресурсы на борьбу с Россией. В то же время Подоляк признает, что союзники Украины с осторожностью относятся к передаче Киеву авиации, опасаясь эскалации конфликта. Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов на американских самолетах F-16 начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html

https://ria.ru/20230805/aviatsiya-1888307956.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, михаил подоляк, россия, нато, ситуация в днр и лнр