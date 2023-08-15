В Киеве обвинили Россию в начале наступления ВСУ без западной авиации
Подоляк: Украине из-за России пришлось начать наступление без западной авиации
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point обвинил Россию в том, что украинским войскам пришлось начинать наступление, не дожидаясь поставок западной авиации.
"У нас не было выбора: чем дольше мы ждали, тем лучше готовились россияне и тем больше они усиливали свои линии обороны и строили укрепления, одновременно обстреливая нас из минометов", - заявил Подоляк. Советник главы офиса Зеленского заявил, что авиация необходима ВСУ для минимизации потерь на фронте, а не как "средство нападения на Кремль". Кроме того, он отметил потребности в крупнокалиберных боеприпасах и крылатых ракетах.
Подоляк также поблагодарил европейские страны за уже поставленное вооружение. При этом он заявил, что этого недостаточно и Европе следует направить все свои военные ресурсы на борьбу с Россией. В то же время Подоляк признает, что союзники Украины с осторожностью относятся к передаче Киеву авиации, опасаясь эскалации конфликта.
Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов на американских самолетах F-16 начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.