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ВСУ стянули основные силы на два участка фронта в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vsu-1890151475.html
ВСУ стянули основные силы на два участка фронта в Запорожской области
ВСУ стянули основные силы на два участка фронта в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ стянули основные силы на два участка фронта в Запорожской области
Украинские войска стянули основные силы на ореховское и времевское направления фронта в Запорожской области, готовя на одном из них попытку прорыва, сообщил РИА РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:30
2023-08-15T11:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска стянули основные силы на ореховское и времевское направления фронта в Запорожской области, готовя на одном из них попытку прорыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Оперативные данные говорят о том, что ВСУ стянули основные силы на двух направлениях, ореховском и времевском, готовя на одном из них, в зависимости от обстановки, попытку прорыва", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти будут пытаться до наступления дождливой осенней погоды любой ценой продвинуться, чтобы "преподнести это западным покровителям как большую "перемогу". "Зеленскому неважно, что люди будут брошены на убой и судьба их будет незавидна, главное - картинка для Запада", - пояснил Рогов. Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области были отражены две атаки противника, потери ВСУ превысили 50 человек.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890132379.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ стянули основные силы на два участка фронта в Запорожской области

Рогов: ВСУ готовят прорыв, стянули силы на два участка фронта в Запорожье

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска стянули основные силы на ореховское и времевское направления фронта в Запорожской области, готовя на одном из них попытку прорыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Оперативные данные говорят о том, что ВСУ стянули основные силы на двух направлениях, ореховском и времевском, готовя на одном из них, в зависимости от обстановки, попытку прорыва", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти будут пытаться до наступления дождливой осенней погоды любой ценой продвинуться, чтобы "преподнести это западным покровителям как большую "перемогу".
"Зеленскому неважно, что люди будут брошены на убой и судьба их будет незавидна, главное - картинка для Запада", - пояснил Рогов.
Накануне Минобороны в своей сводке сообщило, что подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области были отражены две атаки противника, потери ВСУ превысили 50 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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