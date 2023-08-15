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Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество
Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 15.08.2023
Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности провел встречу с... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:40
2023-08-15T17:40
2023-08-15T17:40
россия
армения
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны армении
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности провел встречу с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения, а также повседневной деятельности российской военной базы на территории Армении", - отметили в российском военном ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны армении
Россия, Армения, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минобороны Армении
Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество
Замглавы Минобороны России Фомин провел встречу с коллегой из Армении Брутяном