https://ria.ru/20230815/vstrecha-1890262275.html

Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество

Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 15.08.2023

Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности провел встречу с... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:40

2023-08-15T17:40

2023-08-15T17:40

россия

армения

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_422ee37b7cb7608b2a4eb54a99c36f1f.jpg

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности провел встречу с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения, а также повседневной деятельности российской военной базы на территории Армении", - отметили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20230814/proekty-1890018049.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны армении