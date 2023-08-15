Рейтинг@Mail.ru
Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
13:00 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vozdukh-1890179330.html
Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления
Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления - РИА Новости, 15.08.2023
Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления
Качество воздуха улучшилось в городе Якутске, пребывавшем неделю в дыму от лесных пожаров, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:00
2023-08-15T13:00
республика саха (якутия)
якутск
нюрба
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Качество воздуха улучшилось в городе Якутске, пребывавшем неделю в дыму от лесных пожаров, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о том, что столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляли превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе. "По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 14:00 часов 15 августа 2023 года, в городе Якутске не выявлено превышений ПДК по оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, саже (углероду). Проведено 48 исследований атмосферного воздуха в г. Якутске и в 8 районах республики", - рассказали в Роспотребнадзоре. Вместе с тем, по результатам исследований превышение ПДК химических веществ пока сохраняется в пяти населенных пунктах: городе Якутске (взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, диоксид азота, оксид азота), по диоксиду азота в городе Нюрба, селе Намцы Намского района, поселке Усть-Майя Усть-Майского района, селе Сунтар Сунтарского района. По сведениям властей республики, за прошедшие сутки в Якутии огнеборцы потушили 21 лесной пожар на общей площади 6,3 тысячи га. "Обнаружено 14 новых лесных пожаров на площади 3696 га и 1 ландшафтный на площади 346 га. Всего на начало суток действуют 121 лесной пожар с общей площадью 388 320 га и 2 ландшафтных на площади 348,2 га", - отчитались в пресс-службе главы и правительства региона. Свыше 1519 человек задействованы в тушении природных пожаров. "Большинство из них профессиональные парашютисты и пожарные. Именно они привлекаются на ликвидации возгораний, которые находятся в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных местностях", - добавили в пресс-службе. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 756 лесных пожаров на площади 1,5 миллиона га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1478 пожаров на площади 6,2 миллионов га.
https://ria.ru/20230814/pozhary-1889900744.html
https://ria.ru/20230808/yakutiya-1888766456.html
якутск
нюрба
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, нюрба, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Нюрба, Республика Саха (Якутия)

Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Качество воздуха улучшилось в городе Якутске, пребывавшем неделю в дыму от лесных пожаров, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о том, что столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляли превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе.
"По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 14:00 часов 15 августа 2023 года, в городе Якутске не выявлено превышений ПДК по оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, саже (углероду). Проведено 48 исследований атмосферного воздуха в г. Якутске и в 8 районах республики", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Вместе с тем, по результатам исследований превышение ПДК химических веществ пока сохраняется в пяти населенных пунктах: городе Якутске (взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, диоксид азота, оксид азота), по диоксиду азота в городе Нюрба, селе Намцы Намского района, поселке Усть-Майя Усть-Майского района, селе Сунтар Сунтарского района.
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Силы на борьбу с пожарами продолжат наращивать в трех районах Якутии
14 августа, 10:34
По сведениям властей республики, за прошедшие сутки в Якутии огнеборцы потушили 21 лесной пожар на общей площади 6,3 тысячи га. "Обнаружено 14 новых лесных пожаров на площади 3696 га и 1 ландшафтный на площади 346 га. Всего на начало суток действуют 121 лесной пожар с общей площадью 388 320 га и 2 ландшафтных на площади 348,2 га", - отчитались в пресс-службе главы и правительства региона.
Свыше 1519 человек задействованы в тушении природных пожаров. "Большинство из них профессиональные парашютисты и пожарные. Именно они привлекаются на ликвидации возгораний, которые находятся в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных местностях", - добавили в пресс-службе.
С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 756 лесных пожаров на площади 1,5 миллиона га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1478 пожаров на площади 6,2 миллионов га.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Якутия обязана оправдать надежды своего первого президента, заявил Николаев
8 августа, 06:36
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскНюрбаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала