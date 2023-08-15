https://ria.ru/20230815/vozdukh-1890179330.html

Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления

Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления - РИА Новости, 15.08.2023

Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления

Качество воздуха улучшилось в городе Якутске, пребывавшем неделю в дыму от лесных пожаров, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:00

2023-08-15T13:00

2023-08-15T13:00

республика саха (якутия)

якутск

нюрба

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Качество воздуха улучшилось в городе Якутске, пребывавшем неделю в дыму от лесных пожаров, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о том, что столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляли превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе. "По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 14:00 часов 15 августа 2023 года, в городе Якутске не выявлено превышений ПДК по оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, саже (углероду). Проведено 48 исследований атмосферного воздуха в г. Якутске и в 8 районах республики", - рассказали в Роспотребнадзоре. Вместе с тем, по результатам исследований превышение ПДК химических веществ пока сохраняется в пяти населенных пунктах: городе Якутске (взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, диоксид азота, оксид азота), по диоксиду азота в городе Нюрба, селе Намцы Намского района, поселке Усть-Майя Усть-Майского района, селе Сунтар Сунтарского района. По сведениям властей республики, за прошедшие сутки в Якутии огнеборцы потушили 21 лесной пожар на общей площади 6,3 тысячи га. "Обнаружено 14 новых лесных пожаров на площади 3696 га и 1 ландшафтный на площади 346 га. Всего на начало суток действуют 121 лесной пожар с общей площадью 388 320 га и 2 ландшафтных на площади 348,2 га", - отчитались в пресс-службе главы и правительства региона. Свыше 1519 человек задействованы в тушении природных пожаров. "Большинство из них профессиональные парашютисты и пожарные. Именно они привлекаются на ликвидации возгораний, которые находятся в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных местностях", - добавили в пресс-службе. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 756 лесных пожаров на площади 1,5 миллиона га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1478 пожаров на площади 6,2 миллионов га.

https://ria.ru/20230814/pozhary-1889900744.html

https://ria.ru/20230808/yakutiya-1888766456.html

якутск

нюрба

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

якутск, нюрба, республика саха (якутия)