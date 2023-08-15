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Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.08.2023 (обновлено: 07:46 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vostok-1890099960.html
Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск "Восток" уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных и пресекли выдвижение... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:04
2023-08-15T07:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомайорское
угледар
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск "Восток" уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного", - сказал он.В ходе боя удалось обнаружить и подавить более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника. "Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ", - добавил Чехов. В ходе контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила французскую артустановку CAESAR в Великой Новоселке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе совхоза "Октябрь"."Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза "Октябрь". Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Валькирия", - рассказал начальник пресс-центра.В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артогня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были нанесены удары по опорному пункту и местам скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1890072840.html
донецкая народная республика
старомайорское
угледар
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донецкая народная республика, старомайорское, угледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Угледар, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ

Минобороны: под Урожайным уничтожены более 20 украинских боевых позиций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск "Восток" уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного", - сказал он.
В ходе боя удалось обнаружить и подавить более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника. "Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ", - добавил Чехов.
В ходе контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила французскую артустановку CAESAR в Великой Новоселке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе совхоза "Октябрь".
"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза "Октябрь". Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Валькирия", - рассказал начальник пресс-центра.
В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артогня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были нанесены удары по опорному пункту и местам скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеУгледарВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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