Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
Минобороны: под Урожайным уничтожены более 20 украинских боевых позиций
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск "Восток" уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного", - сказал он.
В ходе боя удалось обнаружить и подавить более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника. "Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ", - добавил Чехов.
В ходе контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила французскую артустановку CAESAR в Великой Новоселке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе совхоза "Октябрь".
"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза "Октябрь". Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Валькирия", - рассказал начальник пресс-центра.
В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артогня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были нанесены удары по опорному пункту и местам скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.