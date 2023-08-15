https://ria.ru/20230815/vostok-1890099960.html

Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ

Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023

Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ

Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск "Восток" уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных и пресекли выдвижение... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:04

2023-08-15T05:04

2023-08-15T07:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

старомайорское

угледар

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск "Восток" уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного", - сказал он.В ходе боя удалось обнаружить и подавить более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника. "Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ", - добавил Чехов. В ходе контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила французскую артустановку CAESAR в Великой Новоселке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе совхоза "Октябрь"."Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза "Октябрь". Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Валькирия", - рассказал начальник пресс-центра.В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артогня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были нанесены удары по опорному пункту и местам скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.

https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1890072840.html

донецкая народная республика

старомайорское

угледар

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донецкая народная республика, старомайорское, угледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)