https://ria.ru/20230815/vospitatel-1890183643.html

Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023"

Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023" - РИА Новости, 15.08.2023

Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023"

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023", в нем принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны, сообщила... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:11

2023-08-15T13:11

2023-08-15T13:11

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023", в нем принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны, сообщила пресс-служба дирекции Года педагога и наставника. Традиционно заключительный этап будет состоять из заочного и трех очных туров."В Год педагога и наставника важно отметить роль воспитателя в жизни самых маленьких граждан нашей страны. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, формируются такие ценности, как уважение к старшим, любовь к Родине, знание традиций своего народа, важность труда. Конкурс "Воспитатель года России" демонстрирует лучшие наработки и практики самых активных и ярких воспитателей страны.Их смогут применять и другие педагоги, развивая в дошкольном возрасте способности и таланты детей. Хочу пожелать всем участникам заключительного этапа конкурса "Воспитатель года" успехов в дальнейших испытаниях. Каждый из вас доказал свое первенство в регионе, это уже победа", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Все финалисты, которые прошли в заключительный тур представили на суд жюри свою визитную карточку, в которой рассказали о себе и своих достижениях и интернет-портфолио.По итогам рассмотрения творческих работ и портфолио каждый конкурсант получит баллы, которые затем дополнят общую сумму первого очного этапа.К дальнейшим испытаниям второго очного тура будут допущены 15 лауреатов.Пятерку лучших, которая определится по итогам второго тура, допустят до участия в "Педагогических дебатах", где они продемонстрируют профессиональный кругозор и навыки публичного выступления.Имя Воспитателя года – 2023 станет известно 27 сентября. Им станет участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего очных туров.Торжественное награждение победителя состоится в Международный День учителя 5 октября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов