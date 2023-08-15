Рейтинг@Mail.ru
Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023" - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:11 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vospitatel-1890183643.html
Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023"
Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023" - РИА Новости, 15.08.2023
Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023"
Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023", в нем принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны, сообщила... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:11
2023-08-15T13:11
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105687/85/1056878597_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_c7923f6c7d6c4715f8b19c547c27a28e.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023", в нем принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны, сообщила пресс-служба дирекции Года педагога и наставника. Традиционно заключительный этап будет состоять из заочного и трех очных туров.&quot;В Год педагога и наставника важно отметить роль воспитателя в жизни самых маленьких граждан нашей страны. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, формируются такие ценности, как уважение к старшим, любовь к Родине, знание традиций своего народа, важность труда. Конкурс &quot;Воспитатель года России&quot; демонстрирует лучшие наработки и практики самых активных и ярких воспитателей страны.Их смогут применять и другие педагоги, развивая в дошкольном возрасте способности и таланты детей. Хочу пожелать всем участникам заключительного этапа конкурса "Воспитатель года" успехов в дальнейших испытаниях. Каждый из вас доказал свое первенство в регионе, это уже победа", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Все финалисты, которые прошли в заключительный тур представили на суд жюри свою визитную карточку, в которой рассказали о себе и своих достижениях и интернет-портфолио.По итогам рассмотрения творческих работ и портфолио каждый конкурсант получит баллы, которые затем дополнят общую сумму первого очного этапа.К дальнейшим испытаниям второго очного тура будут допущены 15 лауреатов.Пятерку лучших, которая определится по итогам второго тура, допустят до участия в "Педагогических дебатах", где они продемонстрируют профессиональный кругозор и навыки публичного выступления.Имя Воспитателя года – 2023 станет известно 27 сентября. Им станет участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего очных туров.Торжественное награждение победителя состоится в Международный День учителя 5 октября.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105687/85/1056878597_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_47a84cd30fd2c9702e0bbc26c4657ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов

Стартовал заключительный этап конкурса "Воспитатель года России 2023"

© Fotolia / Petro FeketaДети во время занятий с преподавателем
Дети во время занятий с преподавателем - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Fotolia / Petro Feketa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023", в нем принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны, сообщила пресс-служба дирекции Года педагога и наставника. Традиционно заключительный этап будет состоять из заочного и трех очных туров.
«

"В Год педагога и наставника важно отметить роль воспитателя в жизни самых маленьких граждан нашей страны. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, формируются такие ценности, как уважение к старшим, любовь к Родине, знание традиций своего народа, важность труда. Конкурс "Воспитатель года России" демонстрирует лучшие наработки и практики самых активных и ярких воспитателей страны.

Их смогут применять и другие педагоги, развивая в дошкольном возрасте способности и таланты детей. Хочу пожелать всем участникам заключительного этапа конкурса "Воспитатель года" успехов в дальнейших испытаниях. Каждый из вас доказал свое первенство в регионе, это уже победа", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Все финалисты, которые прошли в заключительный тур представили на суд жюри свою визитную карточку, в которой рассказали о себе и своих достижениях и интернет-портфолио.
По итогам рассмотрения творческих работ и портфолио каждый конкурсант получит баллы, которые затем дополнят общую сумму первого очного этапа.
К дальнейшим испытаниям второго очного тура будут допущены 15 лауреатов.
Пятерку лучших, которая определится по итогам второго тура, допустят до участия в "Педагогических дебатах", где они продемонстрируют профессиональный кругозор и навыки публичного выступления.
Имя Воспитателя года – 2023 станет известно 27 сентября. Им станет участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего очных туров.
Торжественное награждение победителя состоится в Международный День учителя 5 октября.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбществоСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала