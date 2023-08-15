https://ria.ru/20230815/vooruzhenie-1890207602.html

Посол Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в области вооружения

Посол Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в области вооружения - РИА Новости, 15.08.2023

Посол Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в области вооружения

Россия и Индия намерены перенести опыт компании "Брамос" (Brahmos) на создание новых совместных предприятий в области производства вооружения и военной техники, РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:30

2023-08-15T14:30

2023-08-15T14:30

россия

индия

кубинка

патриот

brahmos aerospace

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия и Индия намерены перенести опыт компании "Брамос" (Brahmos) на создание новых совместных предприятий в области производства вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости посол Индии в РФ Паван Капур, посетивший стенд одноименной компании на форуме "Армия-2023". "Мы, конечно, можем перенести опыт создания "Брамоса" на другие отрасли оборонной промышленности, и мы уже работаем в этом направлении с российскими компаниями, чтобы производить в Индии различные системы вооружений и военной техники по программе Make in India", - сказал посол Капур. По его словам, безусловно, "Брамос" будет и дальше развиваться: "25 лет успешного развития компании является залогом успеха. Это отличный пример успешного сотрудничества России и Индии". В качестве другого примера он напомнил, что в 2022 году было создано СП и запущено в Индии производство автоматов Калашникова АК-203. Brahmos Aerospace - совместное предприятие правительства Индии и правительства России. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/postavki-1889923881.html

https://ria.ru/20230716/indiya-1884429669.html

россия

индия

кубинка

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россия, индия, кубинка, патриот, brahmos aerospace, форум "армия — 2023"