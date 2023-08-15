Ким Чен Ын почтил память советских воинов в День освобождения Кореи
Ким Чен Ын почтил память советских воинов, участвовавших в освобождении Кореи
© Фото : Посольство России в КНДРКим Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
© Фото : Посольство России в КНДР
Ким Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства отправил венок к расположенному в центре Пхеньяна монументу, увековечившему вклад советских воинов в возвращение Корее ее независимости, сообщило посольство РФ в КНДР.
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"От имени Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына к Монументу Освобождения на сопке Моранбон был возложен венок. На ленте венка надпись: "Мы не забудем подвиг павших советских воинов", - говорится в публикации посольства в соцсети VK.
© Фото : Посольство России в КНДРКим Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
Ким Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
© Фото : Посольство России в КНДР
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© Фото : Посольство России в КНДРКим Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
Ким Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
© Фото : Посольство России в КНДР
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Ким Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
© Фото : Посольство России в КНДР
1 из 2
Ким Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи
© Фото : Посольство России в КНДР
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Согласно сообщению, совместные венки были также возложены от ЦК Трудовой партии Кореи, президиума верховного народного собрания и кабинета министров КНДР, различных министерств, ведомств и общественных организаций. Во время церемонии у монумента был выставлен почетный караул Корейской народной армии, а оркестр исполнил гимны двух стран. Аналогичное мероприятие с возложением венков прошло и на кладбище советских воинов в районе Садон.
В церемонии приняли участие российский посол Александр Мацегора, сотрудники посольства и члены их семей, а также представители северокорейского министерства иностранных дел, министерства обороны и других министерств и ведомств.
Кроме того, в расположенном на границе с Россией городе Расон коллектив совместного российско-корейского предприятия "РасонКонТранс" вместе с представителями местного народного комитета возложил цветы к братской могиле советских воинов и монументу в честь Героя Советского Союза летчика Михаила Янко.
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"Чтобы отдать дань памяти нашим героическим соотечественникам, погибшим в борьбе за свободу и независимость Кореи, завтра сотрудники российской дипмиссии отправятся в города Вонсан, Хамхын, Нампхо, Тонрим, Ыйджу и Синыйджу, где также проведут церемонии возложения цветов", - сообщило посольство.