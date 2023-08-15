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Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию - РИА Новости, 15.08.2023
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:08
2023-08-15T14:08
2023-08-15T14:08
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин."Плотная внутренняя и международная повестка не позволила ему приехать раньше. Но я уверен, что он сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах XI Московской конференции по международной безопасности.
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венесуэла, россия, в мире
Венесуэла, Россия, В мире
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию
Глава Минобороны Венесуэлы Падрино Лопес может вскоре посетить Россию с визитом
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин.
"Плотная внутренняя и международная повестка не позволила ему приехать раньше. Но я уверен, что он сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах XI Московской конференции по международной безопасности.
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