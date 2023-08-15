https://ria.ru/20230815/vizit-1890199908.html

Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию

Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию - РИА Новости, 15.08.2023

Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:08

2023-08-15T14:08

2023-08-15T14:08

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин."Плотная внутренняя и международная повестка не позволила ему приехать раньше. Но я уверен, что он сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах XI Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230301/venesuela-1855023636.html

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венесуэла, россия, в мире