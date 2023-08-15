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Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию - РИА Новости, 15.08.2023
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14:08 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vizit-1890199908.html
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию - РИА Новости, 15.08.2023
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:08
2023-08-15T14:08
венесуэла
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин."Плотная внутренняя и международная повестка не позволила ему приехать раньше. Но я уверен, что он сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах XI Московской конференции по международной безопасности.
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венесуэла, россия, в мире
Венесуэла, Россия, В мире
Министр обороны Венесуэлы может вскоре посетить Россию

Глава Минобороны Венесуэлы Падрино Лопес может вскоре посетить Россию с визитом

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМинистр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес может скоро посетить с визитом Россию, встретиться с руководством страны, заявил РИА Новости вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин.
"Плотная внутренняя и международная повестка не позволила ему приехать раньше. Но я уверен, что он сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах XI Московской конференции по международной безопасности.
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