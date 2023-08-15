https://ria.ru/20230815/vikhr-1890097026.html

"Калашников" оценил эффективность ракет "Вихрь" в зоне спецоперации

"Калашников" оценил эффективность ракет "Вихрь" в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023

"Калашников" оценил эффективность ракет "Вихрь" в зоне спецоперации

Управляемые авиаракеты "Вихрь" - главное ударное средство вертолетов Ка-52 — показали в зоне спецоперации вероятность поражения целей, близкую к единице, то... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:39

2023-08-15T03:39

2023-08-15T05:37

форум "армия — 2023"

безопасность

конструкторское бюро приборостроения

высокоточные комплексы

ка-52 "аллигатор"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Управляемые авиаракеты "Вихрь" - главное ударное средство вертолетов Ка-52 — показали в зоне спецоперации вероятность поражения целей, близкую к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" представитель концерна "Калашников"."Высокоточная авиационная ракета "Вихрь" в рамках боевого применения демонстрирует вероятность поражения своих типовых целей более 0,9. Фактически один выстрел - одна цель", - сказал представитель компании.Он добавил, что "по результатам применения в СВО никаких доработок ракеты не планируется".Для большинства современных образцов управляемого вооружения, как российского, так и зарубежного, ожидаемая вероятность поражения целей, рассчитанная по итогам испытаний, обычно находится в диапазоне 0,6-0,8. Такой показатель означает, что для гарантированного поражения объекта требуется два боеприпаса.Ка-52 применяют "Вихри" в зоне СВО в большом количестве, преимущественно этими ракетами уничтожается украинская бронетехника, в том числе находящаяся в укрытиях и в движении.Ракеты "Вихрь" разработаны Конструкторским бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы") и выпускаются концерном "Калашников". Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800 - 10 000 метров, высота применения — 10 - 4 000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230815/krasnopol-1890095891.html

https://ria.ru/20230814/malva-1889878109.html

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форум "армия — 2023", безопасность, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, ка-52 "аллигатор"