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Игра началась. В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 15.08.2023
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20:38 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890299857.html
Игра началась. В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве
Игра началась. В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 15.08.2023
Игра началась. В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве
Российская армия истощает запасы ракет к украинским зенитным комплексам Patriot, чтобы затем подорвать их, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:38
2023-08-15T20:38
политика
вооруженные силы сша
скотт риттер
украина
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия истощает запасы ракет к украинским зенитным комплексам Patriot, чтобы затем подорвать их, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Патриоты" обладают системой, автоматически фиксирующей цель и выпускающей ракету в ответ на возникшую угрозу. Россияне "играют" с этим алгоритмом, заставляя "Патриоты" истратить все свои снаряды", — сказал эксперт.Как отметил бывший разведчик, это позволяет беспрепятственно наносить удары и по самим американским ЗРК, и по стратегическим целям, которые они прикрывали."Запад уже не обладает нужным количеством этих установок, чтобы передать Украине", — резюмировал Риттер.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественное ПВО способно уничтожать ракеты такого типа.
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политика, вооруженные силы сша, скотт риттер, украина, россия
Политика, Вооруженные силы США, Скотт Риттер, Украина, Россия
Игра началась. В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве

Экс-разведчик Риттер: Россия истощает системы Patriot в Киеве и подрывает их

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия истощает запасы ракет к украинским зенитным комплексам Patriot, чтобы затем подорвать их, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«
"Патриоты" обладают системой, автоматически фиксирующей цель и выпускающей ракету в ответ на возникшую угрозу. Россияне "играют" с этим алгоритмом, заставляя "Патриоты" истратить все свои снаряды", — сказал эксперт.
Как отметил бывший разведчик, это позволяет беспрепятственно наносить удары и по самим американским ЗРК, и по стратегическим целям, которые они прикрывали.
"Запад уже не обладает нужным количеством этих установок, чтобы передать Украине", — резюмировал Риттер.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественное ПВО способно уничтожать ракеты такого типа.
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ПолитикаВооруженные силы СШАСкотт РиттерУкраинаРоссия
 
 
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