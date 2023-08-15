https://ria.ru/20230815/ukraina-1890291677.html

"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском

"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 15.08.2023

"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском

Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, заявил американский РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:31

2023-08-15T19:31

2023-08-15T19:31

политика

украина

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — Прим. ред.) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин", — отметил он.Журналист напомнил, что глава российского государства в течение восьми лет пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей."Путин был прав на сто процентов. <…> Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом", — резюмировал Хинкл.На Западе неоднократно заявляли, что Минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html

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политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия