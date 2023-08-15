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"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 15.08.2023
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19:31 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890291677.html
"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском
"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 15.08.2023
"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском
Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, заявил американский РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:31
2023-08-15T19:31
политика
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — Прим. ред.) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин", — отметил он.Журналист напомнил, что глава российского государства в течение восьми лет пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей."Путин был прав на сто процентов. &lt;…&gt; Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом", — резюмировал Хинкл.На Западе неоднократно заявляли, что Минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Заботило только Путина". В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском

Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.
«
"Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — Прим. ред.) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин", — отметил он.
Журналист напомнил, что глава российского государства в течение восьми лет пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей.
"Путин был прав на сто процентов. <…> Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом", — резюмировал Хинкл.
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На Западе неоднократно заявляли, что Минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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