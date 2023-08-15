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Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 15.08.2023 (обновлено: 17:45 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890261767.html
Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины
Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отказались от кресла министра... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:39
2023-08-15T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
кирилл буданов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отказались от кресла министра обороны страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин. Позднее издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину."Итак, новая информация по возможному преемнику министра обороны (Алексея – ред.) Резникова. Камышин и Кубраков отказались от кресла министра обороны", - написал Гончаренко. Он отметил, что еще один рассматриваемый кандидат – руководитель Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов – также не желает занимать должность главы минобороны. При этом депутат высказал предположение, что могут назначить человека из круга руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Думаю, Буданов не будет главой минобороны. Поэтому будет новая кандидатура. Кто-то из друзей Ермака. А пока фиксируем, что ни Камышин, ни Кубраков не будут возглавлять самое проблемное министерство прямо сейчас", - подчеркнул Гончаренко.В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес.В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
https://ria.ru/20230809/rozysk-1889170090.html
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в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко, Кирилл Буданов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины

Кубраков и Камышин отказались занять кресло министра обороны Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отказались от кресла министра обороны страны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин. Позднее издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину.
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"Итак, новая информация по возможному преемнику министра обороны (Алексея – ред.) Резникова. Камышин и Кубраков отказались от кресла министра обороны", - написал Гончаренко. Он отметил, что еще один рассматриваемый кандидат – руководитель Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов – также не желает занимать должность главы минобороны.
При этом депутат высказал предположение, что могут назначить человека из круга руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Думаю, Буданов не будет главой минобороны. Поэтому будет новая кандидатура. Кто-то из друзей Ермака. А пока фиксируем, что ни Камышин, ни Кубраков не будут возглавлять самое проблемное министерство прямо сейчас", - подчеркнул Гончаренко.
В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес.
В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоКирилл БудановСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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