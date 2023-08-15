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Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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17:13 15.08.2023 (обновлено: 17:38 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890257330.html
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине
Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:13
2023-08-15T17:38
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама. "Прошлой ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки… Мы с прискорбием подтверждаем смерть трех наших коллег", — приводит СМИ его слова. Бьернстам добавил, что предприятие оценит последствия удара и нанесенный ущерб, но основное внимание уделяется безопасности сотрудников. Ранее телеканал ТСН сообщил, что в ночь на 15 августа в городах Луцк и Львов на западе Украины прогремели взрывы. Издание "Украинская правда" со ссылкой на местные власти заявило о попадании по одному из промышленных предприятий. AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Ее штаб-квартира находится в Гётеборге.
https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html
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в мире, украина, львов, гетеборг
В мире, Украина, Львов, Гетеборг
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине

Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников в украинском Луцке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакеты "Калибр"
Ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама.
"Прошлой ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки… Мы с прискорбием подтверждаем смерть трех наших коллег", — приводит СМИ его слова.
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Бьернстам добавил, что предприятие оценит последствия удара и нанесенный ущерб, но основное внимание уделяется безопасности сотрудников.
Ранее телеканал ТСН сообщил, что в ночь на 15 августа в городах Луцк и Львов на западе Украины прогремели взрывы. Издание "Украинская правда" со ссылкой на местные власти заявило о попадании по одному из промышленных предприятий.
AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Ее штаб-квартира находится в Гётеборге.
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