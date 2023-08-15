https://ria.ru/20230815/ukraina-1890257330.html

Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине

Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине - РИА Новости, 15.08.2023

Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине

Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:13

2023-08-15T17:13

2023-08-15T17:38

в мире

украина

львов

гетеборг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ce02ba32060f7e458b4ebe43f9a28eb9.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама. "Прошлой ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки… Мы с прискорбием подтверждаем смерть трех наших коллег", — приводит СМИ его слова. Бьернстам добавил, что предприятие оценит последствия удара и нанесенный ущерб, но основное внимание уделяется безопасности сотрудников. Ранее телеканал ТСН сообщил, что в ночь на 15 августа в городах Луцк и Львов на западе Украины прогремели взрывы. Издание "Украинская правда" со ссылкой на местные власти заявило о попадании по одному из промышленных предприятий. AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Ее штаб-квартира находится в Гётеборге.

https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html

украина

львов

гетеборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, львов, гетеборг