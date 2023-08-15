https://ria.ru/20230815/ukraina-1890257330.html
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине
Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:13
2023-08-15T17:13
2023-08-15T17:38
в мире
украина
львов
гетеборг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ce02ba32060f7e458b4ebe43f9a28eb9.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завод шведской фирмы SKF в украинском Луцке попал под обстрел, погибли три человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама. "Прошлой ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки… Мы с прискорбием подтверждаем смерть трех наших коллег", — приводит СМИ его слова. Бьернстам добавил, что предприятие оценит последствия удара и нанесенный ущерб, но основное внимание уделяется безопасности сотрудников. Ранее телеканал ТСН сообщил, что в ночь на 15 августа в городах Луцк и Львов на западе Украины прогремели взрывы. Издание "Украинская правда" со ссылкой на местные власти заявило о попадании по одному из промышленных предприятий. AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Ее штаб-квартира находится в Гётеборге.
https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html
украина
львов
гетеборг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_93:0:1546:1090_1920x0_80_0_0_31cd2a520289f85f7990a18786250dab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львов, гетеборг
В мире, Украина, Львов, Гетеборг
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников на Украине
Шведская компания SKF заявила о гибели трех сотрудников в украинском Луцке