https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html

ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК

ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК

Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:20

2023-08-15T15:20

2023-08-15T21:13

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.Российской армии удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника.За минувшие сутки ВСУ продолжили атаковать на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Запорожское направлениеБойцы отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области. Киев потерял:Купянское направлениеВооруженным силам удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Новоселовского в Луганской Народной Республике, а также Ольшан и Синьковки в Харьковской области."Потери ВСУ составили до ста украинских военнослужащих", — говорится в публикации.Российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ Krab польского производства и "Гвоздику", две самоходные гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20.Донецкое направлениеВСУ безуспешно наступали в районе Белогоровки, Раздоловки, Красногоровки и Невельского в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск отбила 11 атак противника. ВСУ потеряли:Южнодонецкое направление Восточная группировка войск ударила по скоплению противника в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области."Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в Минобороны.За сутки Киев потерял до 200 военнослужащих и несколько единиц техники.Краснолиманское направлениеНа этом участке фронта российские военные отразили три атаки ВСУ возле Новоегоровки и Кузьмино в ЛНР, а также в районе Веселого в ДНР.Украинская сторона потеряла до 80 военных, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" и сбили 25 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890135687.html

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890236305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, киев, луганская народная республика