https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК
Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:20
2023-08-15T15:20
2023-08-15T21:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
россия
запорожская область
киев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.Российской армии удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника.За минувшие сутки ВСУ продолжили атаковать на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Запорожское направлениеБойцы отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области. Киев потерял:Купянское направлениеВооруженным силам удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Новоселовского в Луганской Народной Республике, а также Ольшан и Синьковки в Харьковской области."Потери ВСУ составили до ста украинских военнослужащих", — говорится в публикации.Российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ Krab польского производства и "Гвоздику", две самоходные гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20.Донецкое направлениеВСУ безуспешно наступали в районе Белогоровки, Раздоловки, Красногоровки и Невельского в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск отбила 11 атак противника. ВСУ потеряли:Южнодонецкое направление Восточная группировка войск ударила по скоплению противника в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области."Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в Минобороны.За сутки Киев потерял до 200 военнослужащих и несколько единиц техники.Краснолиманское направлениеНа этом участке фронта российские военные отразили три атаки ВСУ возле Новоегоровки и Кузьмино в ЛНР, а также в районе Веселого в ДНР.Украинская сторона потеряла до 80 военных, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" и сбили 25 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html
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https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890236305.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область, Киев, Луганская Народная Республика
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК
МО РФ сообщило о нанесении значительного ущерба ВПК Украины
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.
Российской армии удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника.
За минувшие сутки ВСУ
продолжили атаковать на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу
Бойцы отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области. Киев
потерял:
- свыше 200 военнослужащих;
- пять танков;
- шесть боевых машин пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных
Вооруженным силам удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Новоселовского в Луганской Народной Республике
, а также Ольшан и Синьковки в Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до ста украинских военнослужащих", — говорится в публикации.
Российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ Krab польского производства и "Гвоздику", две самоходные гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20.
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
ВСУ безуспешно наступали в районе Белогоровки, Раздоловки, Красногоровки и Невельского в Донецкой Народной Республике
. Южная группировка войск отбила 11 атак противника. ВСУ потеряли:
- до 230 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- два пикапа и шесть автомобилей;
- самоходные артиллерийские установки — М109 Paladin производства США и "Акацию";
- гаубицу Д-20.
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области
Восточная группировка войск ударила по скоплению противника в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области.
«
"Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в Минобороны.
За сутки Киев потерял до 200 военнослужащих и несколько единиц техники.
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Краснолиманское направление
На этом участке фронта российские военные отразили три атаки ВСУ возле Новоегоровки и Кузьмино в ЛНР, а также в районе Веселого в ДНР.
Украинская сторона потеряла до 80 военных, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" и сбили 25 украинских беспилотников.