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ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 15.08.2023 (обновлено: 21:13 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК
Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:20
2023-08-15T21:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
россия
запорожская область
киев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.Российской армии удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника.За минувшие сутки ВСУ продолжили атаковать на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Запорожское направлениеБойцы отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области. Киев потерял:Купянское направлениеВооруженным силам удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Новоселовского в Луганской Народной Республике, а также Ольшан и Синьковки в Харьковской области."Потери ВСУ составили до ста украинских военнослужащих", — говорится в публикации.Российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ Krab польского производства и "Гвоздику", две самоходные гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20.Донецкое направлениеВСУ безуспешно наступали в районе Белогоровки, Раздоловки, Красногоровки и Невельского в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск отбила 11 атак противника. ВСУ потеряли:Южнодонецкое направление Восточная группировка войск ударила по скоплению противника в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области."Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в Минобороны.За сутки Киев потерял до 200 военнослужащих и несколько единиц техники.Краснолиманское направлениеНа этом участке фронта российские военные отразили три атаки ВСУ возле Новоегоровки и Кузьмино в ЛНР, а также в районе Веселого в ДНР.Украинская сторона потеряла до 80 военных, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" и сбили 25 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область, Киев, Луганская Народная Республика
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК

МО РФ сообщило о нанесении значительного ущерба ВПК Украины

© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам инфраструктуры
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам инфраструктуры
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам инфраструктуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.
Российской армии удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника.
За минувшие сутки ВСУ продолжили атаковать на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу
Вчера, 10:26

Запорожское направление

Бойцы отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области. Киев потерял:
  • свыше 200 военнослужащих;
  • пять танков;
  • шесть боевых машин пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных
Вчера, 10:47

Купянское направление

Вооруженным силам удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Новоселовского в Луганской Народной Республике, а также Ольшан и Синьковки в Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до ста украинских военнослужащих", — говорится в публикации.
Российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ Krab польского производства и "Гвоздику", две самоходные гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Российские военные поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО
Вчера, 15:52

Донецкое направление

ВСУ безуспешно наступали в районе Белогоровки, Раздоловки, Красногоровки и Невельского в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск отбила 11 атак противника. ВСУ потеряли:
  • до 230 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два пикапа и шесть автомобилей;
  • самоходные артиллерийские установки — М109 Paladin производства США и "Акацию";
  • гаубицу Д-20.
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника в Белгородской области
13 августа, 14:10

Южнодонецкое направление

Восточная группировка войск ударила по скоплению противника в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области.
«
"Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в Минобороны.
За сутки Киев потерял до 200 военнослужащих и несколько единиц техники.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Вчера, 10:49

Краснолиманское направление

На этом участке фронта российские военные отразили три атаки ВСУ возле Новоегоровки и Кузьмино в ЛНР, а также в районе Веселого в ДНР.
Украинская сторона потеряла до 80 военных, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" и сбили 25 украинских беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 августа, 17:49
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЗапорожская областьКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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