https://ria.ru/20230815/ukraina-1890172922.html

На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета

На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета - РИА Новости, 15.08.2023

На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета

На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медицинского университета за коллаборационную деятельность, сообщил во вторник офис украинского... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:37

2023-08-15T12:37

2023-08-15T12:37

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медицинского университета за коллаборационную деятельность, сообщил во вторник офис украинского генпрокурора в Telegram-канале. "Сообщено о подозрении жителю Луганска по факту коллаборационной деятельности. В 2014 году подозреваемый поддержал оккупационные власти. Работал главным врачом государственного учреждения "Луганский республиканский клинический онкологический диспансер ЛНР". В ноябре 2022 года мужчина занял должность ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. В ведомстве утверждают, что обвиняемый высказывается в поддержку президента России, осуществляет антиукраинскую пропаганду и внедряет российские стандарты образования. Фамилию обвиняемого в украинской генпрокуратуре не называют. На данный момент Луганский медуниверситет возглавляет Александр Торба.

https://ria.ru/20230802/rudenko-1887792872.html

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886442575.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, луганск, россия