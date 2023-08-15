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На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета - РИА Новости, 15.08.2023
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12:37 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890172922.html
На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета
На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета - РИА Новости, 15.08.2023
На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета
На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медицинского университета за коллаборационную деятельность, сообщил во вторник офис украинского... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:37
2023-08-15T12:37
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медицинского университета за коллаборационную деятельность, сообщил во вторник офис украинского генпрокурора в Telegram-канале. "Сообщено о подозрении жителю Луганска по факту коллаборационной деятельности. В 2014 году подозреваемый поддержал оккупационные власти. Работал главным врачом государственного учреждения "Луганский республиканский клинический онкологический диспансер ЛНР". В ноябре 2022 года мужчина занял должность ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. В ведомстве утверждают, что обвиняемый высказывается в поддержку президента России, осуществляет антиукраинскую пропаганду и внедряет российские стандарты образования. Фамилию обвиняемого в украинской генпрокуратуре не называют. На данный момент Луганский медуниверситет возглавляет Александр Торба.
https://ria.ru/20230802/rudenko-1887792872.html
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в мире, украина, луганск, россия
В мире, Украина, Луганск, Россия
На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медуниверситета

На Украине ректора Луганского медуниверситета обвинили в коллаборационизме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Украине заочно предъявили обвинение ректору Луганского медицинского университета за коллаборационную деятельность, сообщил во вторник офис украинского генпрокурора в Telegram-канале.
"Сообщено о подозрении жителю Луганска по факту коллаборационной деятельности. В 2014 году подозреваемый поддержал оккупационные власти. Работал главным врачом государственного учреждения "Луганский республиканский клинический онкологический диспансер ЛНР". В ноябре 2022 года мужчина занял должность ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
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В ведомстве утверждают, что обвиняемый высказывается в поддержку президента России, осуществляет антиукраинскую пропаганду и внедряет российские стандарты образования.
Фамилию обвиняемого в украинской генпрокуратуре не называют. На данный момент Луганский медуниверситет возглавляет Александр Торба.
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