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В Чехии призвали ждать российского наступления на Украине осенью - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890171464.html
В Чехии призвали ждать российского наступления на Украине осенью
В Чехии призвали ждать российского наступления на Украине осенью - РИА Новости, 15.08.2023
В Чехии призвали ждать российского наступления на Украине осенью
Если украинские силы не добьются успехов до конца сентября, можно ожидать наступления РФ уже осенью, заявил экс-глава генштаба Чехии Иржи Шедивы в интервью... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:33
2023-08-15T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
чехия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Если украинские силы не добьются успехов до конца сентября, можно ожидать наступления РФ уже осенью, заявил экс-глава генштаба Чехии Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence. Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявлял, что украинские войска боятся нового наступления РФ на Киев, поэтому пытаются "повысить свою боеспособность" на боевом направлении. "Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления", - сказал Шедивы. По мнению генерала, целью сил РФ может стать фиксация линии фронта на выгодных позициях и подготовка плацдарма для существенного удара в следующем году. "Там, если Запад не оставит Украину, состоится решающий бой, который должен был состояться этим летом, но не случился из-за ряда ошибок со стороны Украины и Запада. Говоря конкретнее, решающее столкновение произошло, но не осуществило украинские цели", - считает Шедивы. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Чехия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Чехии призвали ждать российского наступления на Украине осенью

Шедивы: если ВСУ к осени не добьются успехов, можно ждать наступления России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Если украинские силы не добьются успехов до конца сентября, можно ожидать наступления РФ уже осенью, заявил экс-глава генштаба Чехии Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence.
Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявлял, что украинские войска боятся нового наступления РФ на Киев, поэтому пытаются "повысить свою боеспособность" на боевом направлении.
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"Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления", - сказал Шедивы. По мнению генерала, целью сил РФ может стать фиксация линии фронта на выгодных позициях и подготовка плацдарма для существенного удара в следующем году. "Там, если Запад не оставит Украину, состоится решающий бой, который должен был состояться этим летом, но не случился из-за ряда ошибок со стороны Украины и Запада. Говоря конкретнее, решающее столкновение произошло, но не осуществило украинские цели", - считает Шедивы.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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