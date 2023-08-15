В Киеве заявили, что не готовы идти на уступки по "плану Зеленского"
Данилов: Киев в "мирном плане Зеленского" готов менять только порядок пунктов
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
РИМ, 15 авг – РИА Новости. Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты, заявил газете la Repubblica секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможности сделать "план Зеленского" "более гибким".
Также он опроверг информацию о давлении, которое якобы оказывают союзники на Киев для начала переговоров с РФ. В вопросе корреспондента итальянского издания говорилось о вероятности "корейского сценария" для Украины. "Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются. Они существуют только в интернете… Партнеры не указали никаких обязательств по ведению переговоров", – сказал глава СНБО Украины.
Данилов также повторил утверждения о том, что украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, выступив против идеи его встречи с Владимиром Зеленского при посредничестве папы Римского Франциска.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.