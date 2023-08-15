https://ria.ru/20230815/ukraina-1890151052.html

В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины

В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины - РИА Новости, 15.08.2023

В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины

Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:30

2023-08-15T11:30

2023-08-15T11:34

в мире

китай

украина

афганистан

ли шанфу

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу. "Китай всегда поддерживает укрепление взаимодоверия, стимулирование общего понимания и урегулирования общих противоречий путем диалога по вопросам Афганистана, Сирии, Корейского полуострова, Украины и иранских ядерных проектов", - сказал Ли Шанфу на Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что разногласия неизбежны, но "важно откровенно общаться и разрешать противоречия". "Китай активно содействует переговорам и перемирию, способствует формированию большего международного консенсуса", - заключил министр.

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html

китай

украина

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, китай, украина, афганистан, ли шанфу, форум "армия — 2023"