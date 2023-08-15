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В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины - РИА Новости, 15.08.2023
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11:30 15.08.2023 (обновлено: 11:34 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890151052.html
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины - РИА Новости, 15.08.2023
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины
Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:30
2023-08-15T11:34
в мире
китай
украина
афганистан
ли шанфу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу. "Китай всегда поддерживает укрепление взаимодоверия, стимулирование общего понимания и урегулирования общих противоречий путем диалога по вопросам Афганистана, Сирии, Корейского полуострова, Украины и иранских ядерных проектов", - сказал Ли Шанфу на Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что разногласия неизбежны, но "важно откровенно общаться и разрешать противоречия". "Китай активно содействует переговорам и перемирию, способствует формированию большего международного консенсуса", - заключил министр.
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html
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в мире, китай, украина, афганистан, ли шанфу, форум "армия — 2023"
В мире, Китай, Украина, Афганистан, Ли Шанфу, Форум "Армия — 2023"
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины

Глава Минобороны Китая: Пекин поддерживает укрепление взаимодоверия по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЧлен Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности
Член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу.
"Китай всегда поддерживает укрепление взаимодоверия, стимулирование общего понимания и урегулирования общих противоречий путем диалога по вопросам Афганистана, Сирии, Корейского полуострова, Украины и иранских ядерных проектов", - сказал Ли Шанфу на Московской конференции по международной безопасности.
Он добавил, что разногласия неизбежны, но "важно откровенно общаться и разрешать противоречия".
"Китай активно содействует переговорам и перемирию, способствует формированию большего международного консенсуса", - заключил министр.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине
6 августа, 20:59
 
В миреКитайУкраинаАфганистанЛи ШанфуФорум "Армия — 2023"
 
 
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