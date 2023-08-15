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В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины - РИА Новости, 15.08.2023
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины
Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:30
2023-08-15T11:30
2023-08-15T11:34
в мире
китай
украина
афганистан
ли шанфу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Китай поддерживает укрепление взаимодоверия по вопросам Украины, Афганистана, Сирии, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу. "Китай всегда поддерживает укрепление взаимодоверия, стимулирование общего понимания и урегулирования общих противоречий путем диалога по вопросам Афганистана, Сирии, Корейского полуострова, Украины и иранских ядерных проектов", - сказал Ли Шанфу на Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что разногласия неизбежны, но "важно откровенно общаться и разрешать противоречия". "Китай активно содействует переговорам и перемирию, способствует формированию большего международного консенсуса", - заключил министр.
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html
китай
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, афганистан, ли шанфу, форум "армия — 2023"
В мире, Китай, Украина, Афганистан, Ли Шанфу, Форум "Армия — 2023"
В Китае призвали укреплять взаимодоверие по вопросам Украины
Глава Минобороны Китая: Пекин поддерживает укрепление взаимодоверия по Украине