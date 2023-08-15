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В Киеве хотят обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890139883.html
В Киеве хотят обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России
В Киеве хотят обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России - РИА Новости, 15.08.2023
В Киеве хотят обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью французскому изданию Point, что Украина в случае мирных переговоров с Россией... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:01
2023-08-15T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью французскому изданию Point, что Украина в случае мирных переговоров с Россией намерена обсуждать перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах на территории РФ. "Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ. Другими словами: вести переговоры", - заявил Подоляк, говоря о перспективах переговорного процесса между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Ранее Подоляк уже рассказывал о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Такую зону он хочет создать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, заявлял, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, но при этом игнорирует отказы Киева от диалога. При этом в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230811/peregovory-1889588528.html
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в мире, россия, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве хотят обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России

Подоляк: Украина хочет обсуждать ядерный арсенал России и ее демилитаризацию

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью французскому изданию Point, что Украина в случае мирных переговоров с Россией намерена обсуждать перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах на территории РФ.
"Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ. Другими словами: вести переговоры", - заявил Подоляк, говоря о перспективах переговорного процесса между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.
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Ранее Подоляк уже рассказывал о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Такую зону он хочет создать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, заявлял, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, но при этом игнорирует отказы Киева от диалога.
При этом в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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