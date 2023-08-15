https://ria.ru/20230815/ukraina-1890115549.html

В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО

В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО - РИА Новости, 15.08.2023

В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:16

2023-08-15T09:16

2023-08-15T15:36

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не переговоры с Россией. "Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, положение дел может измениться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, михаил подоляк