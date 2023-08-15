Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 15.08.2023 (обновлено: 15:36 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890115549.html
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО - РИА Новости, 15.08.2023
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:16
2023-08-15T15:36
в мире
украина
москва
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766fbbe1c808a2ae65b9dda46789c31.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не переговоры с Россией. "Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, положение дел может измениться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_a0caa5c39269fbdf808bfa7bb707d8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО

В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО, а не переговоры

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не переговоры с Россией.
"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, положение дел может измениться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Ирландского наемника "наказали" за участие в боевых действиях на Украине
Вчера, 07:35
 
В миреУкраинаМоскваРоссияВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала