https://ria.ru/20230815/ukraina-1890115549.html
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО - РИА Новости, 15.08.2023
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:16
2023-08-15T09:16
2023-08-15T15:36
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михаил подоляк
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не переговоры с Россией. "Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, положение дел может измениться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО
В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО, а не переговоры