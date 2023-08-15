https://ria.ru/20230815/ukraina-1890101472.html

СМИ: в Луцке и Львове прогремели взрывы

СМИ: в Луцке и Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в Луцке и Львове прогремели взрывы

Взрывы прогремели на западе Украине — в городах Луцк и Львов, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:47

2023-08-15T05:47

2023-08-15T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

львов

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днепропетровск

андрей садовой

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели на западе Украине — в городах Луцк и Львов, сообщает телеканал ТСН."В ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва", - передает телеканал.Взрывы прогремели с небольшим интервалом.Издание "Украинская правда" со ссылкой на местные власти сообщило о "прилете" в одно из промышленных предприятий города.О взрывах во Львове заявил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.Воздушная тревога в ночь на вторник объявлена на всей территории Украины. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Днепропетровске, где загорелось одно из промпредприятий, и Хмельницкой области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html

https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html

львов

украина

днепропетровск

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в мире, львов, украина, днепропетровск, андрей садовой, вооруженные силы рф