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СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 15.08.2023 (обновлено: 05:18 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890100667.html
СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы
СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на областную военную администрацию. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:15
2023-08-15T05:18
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на областную военную администрацию."Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - цитирует издание заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Зеркало недели" писало о взрывах в Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230815/otstuplenie-1890099762.html
хмельницкая область
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы

"Зеркало недели": в Хмельницкой области прогремели взрывы, работает ПВО

© AP Photo / Vadim BelikovЗапуск ракет
Запуск ракет - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на областную военную администрацию.
"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - цитирует издание заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.
Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Зеркало недели" писало о взрывах в Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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