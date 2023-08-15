https://ria.ru/20230815/ukraina-1890100667.html

СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы

СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на областную военную администрацию. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:15

2023-08-15T05:15

2023-08-15T05:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на областную военную администрацию."Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - цитирует издание заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Зеркало недели" писало о взрывах в Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230815/otstuplenie-1890099762.html

хмельницкая область

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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф