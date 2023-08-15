https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

Осталось недолго. Зеленский подписал себе приговор

Осталось недолго. Зеленский подписал себе приговор - РИА Новости, 15.08.2023

Осталось недолго. Зеленский подписал себе приговор

Попытки добиться лояльности населения и помощи Запада могут стоить Зеленскому власти. Ложные заявления только усугубляют его положение. Какое будущее ждет... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:08

украина

киев

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

сша

политика

джо байден

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Попытки добиться лояльности населения и помощи Запада могут стоить Зеленскому власти. Ложные заявления только усугубляют его положение. Какое будущее ждет президента Украины — в материале РИА Новости.Опасная ложьБывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн считает, что рассуждения Зеленского об украинском "небесном щите" способны спровоцировать военный переворот. Глава киевского режима твердит об успехах на Украине западных систем ПВО и авиации. Якобы они не позволяют России наносить ракетные удары.Зимой Зеленский признавал, что ПВО — слабое место Украины. К лету его риторика изменилась. После июльского саммита НАТО он сообщил об усилении обороны западными системами.Макговерн уверен: Зеленский лжет, у киевского режима нет способных отражать ракетные удары вооружений. Поэтому военные цели на Украине поражаются регулярно. И население все сильнее раздражают высказывания президента, не совпадающие с реальностью. Это может обернуться мятежом.Мифический щитУкраинская ПВО полностью уничтожена, полагает другой отставной аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Рассказы про сбитые ракеты — нонсенс. После серии ударов по Одессе Зеленский опять просил у Запада средства ПВО. Но ничего, кроме обещаний, не получил.В The Times вышло интервью с высокопоставленным представителем ВСУ, который назвал ПВО Киева "лучшей в мире". Единственный недостаток — нет боеприпасов. "В США выпускают 100-150 ракет для Patriot в год. Нам это на месяц", — отметил он. Если не наладить поставки, ситуация ухудшится. Энергетическую инфраструктуру уничтожат, и Киев окажется на грани эвакуации.Недовольны всеЧувство коллективного разочарования усиливается, пишет The Washington Post. Люди устали от ракетных ударов. Контрнаступление провалилось, потери ужасные. В городах полно калек. Настроение у населения удручающее. В армии боевой дух тоже упал. Военнослужащие ВСУ жалуются президенту на плохое снабжение, огромные потери. Так, в конце июля солдаты 189-го батальона 123-й бригады возмутились тем, что их отправляют на верную смерть в районе Антоновского моста. В эфире телеканала "Прямой" генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал некомпетентность Зеленского основной причиной всех бед.NBC, ссылаясь на сотрудников администрации Джо Байдена, указывает на усталость Вашингтона от Зеленского. Там уверены, что дали ему все необходимое для наступления. Но вместо побед — очередные требования. Джонсон полагает, что это подтолкнет Запад к решению об устранении главы киевского режима.Для переворота нужна военная группа, откровенно недовольная поражениями и абсурдными решениями Зеленского. Пока такого не наблюдается, указал в беседе с РИА Новости бывший посол ЛНР в России политолог Родион Мирошник."ВСУ и спецслужбы контролируют кураторы НАТО, и недовольство еще не достигло предела. Гражданские протесты невозможны — их быстро подавят. Но есть и другие механизмы. Самостоятельных фигур, способных помешать Западу, на Украине нет. Американцы любого легко заблокируют. Зеленский может погибнуть и стать "иконой" или просто исчезнуть. Вашингтону достаточно придумать объяснение, почему так произошло", — заключает он.Вооруженный переворот пока маловероятен, считает военный эксперт и историк Юрий Кнутов."От Зеленского могут попытаться избавиться физически. Или импичмент. Тогда он повторит судьбу Михаила Саакашвили. С каждым днем шансов на такой сценарий все больше. Понимая это, Зеленский требует усиления контрнаступления, чтобы добиться хоть каких-то результатов", — рассуждает специалист.Отсутствие достижений на поле боя — приговор для Зеленского. "Он сам подпилил одну из ножек стула, на котором сидит. На саммите НАТО в Вильнюсе высокомерно обращался с министром обороны Великобритании Уоллесом. Оскорбительно для многих стран — спонсоров Украины прозвучала его благодарственная речь, зачитанная после саммита, которая звучала как сарказм и издевка", — говорит Кнутов.Западные руководители раздражены тем, что происходит на Украине. Их отношение к Зеленскому постепенно меняется. Чем это закончится, скоро узнаем.

https://ria.ru/20230812/ukraina-1889106110.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

украина

киев

сша

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украина, киев, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, сша, политика, джо байден