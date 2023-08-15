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В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике - РИА Новости, 15.08.2023
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19:40 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ugroza-1890293159.html
В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике
В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике - РИА Новости, 15.08.2023
В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике
Действия США представляют главную угрозу безопасности и миру в Латинской Америке, заявил глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на Московской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:40
2023-08-15T19:40
в мире
сша
латинская америка
цены на нефть
венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Действия США представляют главную угрозу безопасности и миру в Латинской Америке, заявил глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на Московской конференции по международной безопасности. "США не останавливаются в своих попытках поддерживать гегемонию, чтобы Латинская Америка была выстроена согласно их интересам. Поэтому они увеличили военные действия в регионе", - сказал он, отметив, что речь идёт о военных учениях, проводимых США вместе с союзниками. "На фоне этих дестабилизирующих факторов я осмелюсь сказать, что главная угроза безопасности и миру Латинской Америки - это действия США на политическом, экономическом и военном уровнях, чтобы поддерживать свою упадническую гегемонию", - отметил министр.
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в мире, сша, латинская америка, цены на нефть, венесуэла
В мире, США, Латинская Америка, Цены на нефть, Венесуэла
В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике

Минобороны Венесуэлы: США представляют главную угрозу безопасности в Латамерике

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Действия США представляют главную угрозу безопасности и миру в Латинской Америке, заявил глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на Московской конференции по международной безопасности.
«
"США не останавливаются в своих попытках поддерживать гегемонию, чтобы Латинская Америка была выстроена согласно их интересам. Поэтому они увеличили военные действия в регионе", - сказал он, отметив, что речь идёт о военных учениях, проводимых США вместе с союзниками.
«
"На фоне этих дестабилизирующих факторов я осмелюсь сказать, что главная угроза безопасности и миру Латинской Америки - это действия США на политическом, экономическом и военном уровнях, чтобы поддерживать свою упадническую гегемонию", - отметил министр.
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