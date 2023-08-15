https://ria.ru/20230815/ugroza-1890293159.html

В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике

В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике - РИА Новости, 15.08.2023

В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике

Действия США представляют главную угрозу безопасности и миру в Латинской Америке, заявил глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на Московской... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:40

2023-08-15T19:40

2023-08-15T19:40

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латинская америка

цены на нефть

венесуэла

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Действия США представляют главную угрозу безопасности и миру в Латинской Америке, заявил глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на Московской конференции по международной безопасности. "США не останавливаются в своих попытках поддерживать гегемонию, чтобы Латинская Америка была выстроена согласно их интересам. Поэтому они увеличили военные действия в регионе", - сказал он, отметив, что речь идёт о военных учениях, проводимых США вместе с союзниками. "На фоне этих дестабилизирующих факторов я осмелюсь сказать, что главная угроза безопасности и миру Латинской Америки - это действия США на политическом, экономическом и военном уровнях, чтобы поддерживать свою упадническую гегемонию", - отметил министр.

https://ria.ru/20230811/torgovlya-1889421083.html

сша

латинская америка

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в мире, сша, латинская америка, цены на нефть, венесуэла