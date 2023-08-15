https://ria.ru/20230815/udar-1890298301.html

Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны

Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны

Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T20:18

2023-08-15T20:18

2023-08-15T20:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации Новой Каховки. "В результате атаки дронов большая часть поселка городского типа Днепряны без света. Информация по пострадавшим и раненым уточняется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка