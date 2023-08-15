https://ria.ru/20230815/udar-1890298301.html
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны
Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:18
2023-08-15T20:18
2023-08-15T20:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации Новой Каховки. "В результате атаки дронов большая часть поселка городского типа Днепряны без света. Информация по пострадавшим и раненым уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны
Поселок Днепряны в Херсонской области остался без света из-за удара дронов ВСУ