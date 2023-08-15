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Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/udar-1890298301.html
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны
Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:18
2023-08-15T20:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации Новой Каховки. "В результате атаки дронов большая часть поселка городского типа Днепряны без света. Информация по пострадавшим и раненым уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка
Украинские военные ударили дронами по херсонскому поселку Днепряны

Поселок Днепряны в Херсонской области остался без света из-за удара дронов ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области остался без света в результате удара дронов со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации Новой Каховки.
"В результате атаки дронов большая часть поселка городского типа Днепряны без света. Информация по пострадавшим и раненым уточняется", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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