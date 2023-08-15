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Цены на газ в Европе подскочили почти на 15 процентов
Цены на газ в Европе подскочили почти на 15 процентов - РИА Новости, 15.08.2023
Цены на газ в Европе подскочили почти на 15 процентов
Биржевые цены на газ в Европе во вторник подскакивали почти на 15%, едва не преодолев отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:45
2023-08-15T15:45
2023-08-15T15:53
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник подскакивали почти на 15%, едва не преодолев отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров.Но по состоянию на 15.34 мск цены растут уже до 440,8 доллара (+12,6%) за тысячу кубометров, а минутами ранее они поднимались до 449,4 доллара (+14,8%).Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 391,7 доллара за тысячу кубометров.Эти котировки в прошлую среду, впервые с 21 июня, уже перешагивали порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.Эксперты поясняли, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) - возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.
https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html
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экономика, европа, нидерланды, австралия
Экономика, Европа, Нидерланды, Австралия
Цены на газ в Европе подскочили почти на 15 процентов
ICE: биржевые цены на газ в Европе приблизились к 450 долларам за тысячу кубов