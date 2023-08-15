https://ria.ru/20230815/trofei-1890211578.html

В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО

В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО - РИА Новости, 15.08.2023

В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО

В подмосковном парке "Патриот" представили трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:47

2023-08-15T14:47

2023-08-15T18:05

россия

сша

мариуполь

вооруженные силы украины

нато

патриот

форум "армия — 2023"

безопасность

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. В подмосковном парке "Патриот" представили трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. "Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Выставка открыта для делегаций и участников форума в составе организованных групп", — подчеркнули в ведомстве. Особое внимание уделили технике производства США и других стран НАТО. Речь идет в том числе об австралийском бронеавтомобиле Bushmaster, американском БТР М-113, шведской БМП CV90-40 и французском колесном танке AMX-10RCR. В Минобороны отметили, что среди экспонатов много британских машин. В частности, гостям покажут бронеавтомобили Husky и Mastiff, а также бронетранспортер AT-105 Saxon. В описании к экспонатам указали, где и при каких обстоятельствах удалось захватить технику.В министерстве напомнили, что экспозиция начала формироваться еще в августе прошлого года. За это время она собрала уже более 870 единиц вооружения и техники. При этом большую часть составляют образцы украинского ВПК. В частности, речь идет о модернизированном танке Т-72АМТ, бронетранспортерах БТР-3Е и БТР-4Е, бронеавтомобилях "Варта", "Казак", бронемашине "Тритон", а также патрульных катерах из порта освобожденного Мариуполя. "Среди них — легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины. Этот экспонат в свое время применялся украинскими националистами для совершения провокаций в Керченском проливе и в территориальных водах России", — отметили в ведомстве.Отдельно в крытом павильоне представили экспозицию "Альянс обетованный" о проводившейся в последние годы идеологической обработке украинской молодежи. Среди образцов — школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню баров и заведений общепита, а также символика террористического батальона "Азов"*.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Министерства обороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230815/tekhnika-1890136057.html

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сша

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка трофейной западной техники в парке "Патриот" В парке "Патриот" открылась выставка трофейной западной техники 2023-08-15T14:47 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, мариуполь, вооруженные силы украины, нато, патриот, форум "армия — 2023", безопасность