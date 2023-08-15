В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО, захваченную в ходе СВО
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
"Среди них — легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины. Этот экспонат в свое время применялся украинскими националистами для совершения провокаций в Керченском проливе и в территориальных водах России", — отметили в ведомстве.