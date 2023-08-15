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В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
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14:47 15.08.2023 (обновлено: 18:05 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/trofei-1890211578.html
В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО
В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО
В подмосковном парке "Патриот" представили трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:47
2023-08-15T18:05
россия
сша
мариуполь
вооруженные силы украины
нато
патриот
форум "армия — 2023"
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. В подмосковном парке "Патриот" представили трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. "Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Выставка открыта для делегаций и участников форума в составе организованных групп", — подчеркнули в ведомстве. Особое внимание уделили технике производства США и других стран НАТО. Речь идет в том числе об австралийском бронеавтомобиле Bushmaster, американском БТР М-113, шведской БМП CV90-40 и французском колесном танке AMX-10RCR. В Минобороны отметили, что среди экспонатов много британских машин. В частности, гостям покажут бронеавтомобили Husky и Mastiff, а также бронетранспортер AT-105 Saxon. В описании к экспонатам указали, где и при каких обстоятельствах удалось захватить технику.В министерстве напомнили, что экспозиция начала формироваться еще в августе прошлого года. За это время она собрала уже более 870 единиц вооружения и техники. При этом большую часть составляют образцы украинского ВПК. В частности, речь идет о модернизированном танке Т-72АМТ, бронетранспортерах БТР-3Е и БТР-4Е, бронеавтомобилях "Варта", "Казак", бронемашине "Тритон", а также патрульных катерах из порта освобожденного Мариуполя. &quot;Среди них — легкобронированный катер &quot;Калкан-П&quot; с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом &quot;Лиман&quot; для нужд береговой охраны Украины. Этот экспонат в свое время применялся украинскими националистами для совершения провокаций в Керченском проливе и в территориальных водах России&quot;, — отметили в ведомстве.Отдельно в крытом павильоне представили экспозицию "Альянс обетованный" о проводившейся в последние годы идеологической обработке украинской молодежи. Среди образцов — школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню баров и заведений общепита, а также символика террористического батальона "Азов"*.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Министерства обороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия
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96
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Выставка трофейной западной техники в парке "Патриот"
В парке "Патриот" открылась выставка трофейной западной техники
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россия, сша, мариуполь, вооруженные силы украины, нато, патриот, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, США, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, НАТО, Патриот, Форум "Армия — 2023", Безопасность
В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО

В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО, захваченную в ходе СВО

Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. В подмосковном парке "Патриот" представили трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.
"Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Выставка открыта для делегаций и участников форума в составе организованных групп", — подчеркнули в ведомстве.
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
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1 из 7
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
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2 из 7
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
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6 из 7
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
7 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Выставка трофейной западной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Особое внимание уделили технике производства США и других стран НАТО. Речь идет в том числе об австралийском бронеавтомобиле Bushmaster, американском БТР М-113, шведской БМП CV90-40 и французском колесном танке AMX-10RCR. В Минобороны отметили, что среди экспонатов много британских машин. В частности, гостям покажут бронеавтомобили Husky и Mastiff, а также бронетранспортер AT-105 Saxon. В описании к экспонатам указали, где и при каких обстоятельствах удалось захватить технику.
В министерстве напомнили, что экспозиция начала формироваться еще в августе прошлого года. За это время она собрала уже более 870 единиц вооружения и техники. При этом большую часть составляют образцы украинского ВПК. В частности, речь идет о модернизированном танке Т-72АМТ, бронетранспортерах БТР-3Е и БТР-4Е, бронеавтомобилях "Варта", "Казак", бронемашине "Тритон", а также патрульных катерах из порта освобожденного Мариуполя.
«

"Среди них — легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины. Этот экспонат в свое время применялся украинскими националистами для совершения провокаций в Керченском проливе и в территориальных водах России", — отметили в ведомстве.

Отдельно в крытом павильоне представили экспозицию "Альянс обетованный" о проводившейся в последние годы идеологической обработке украинской молодежи. Среди образцов — школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню баров и заведений общепита, а также символика террористического батальона "Азов"*.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Министерства обороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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