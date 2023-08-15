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СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами - РИА Новости, 15.08.2023
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00:57 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/tripoli-1890089526.html
СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами
СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами
Столкновения между вооруженными формированиями вспыхнули в пригороде ливийской столицы Триполи, сообщила ливийская газета Al-Marsad. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:57
2023-08-15T00:57
в мире
триполи
ливия
женева (город)
муаммар каддафи
фатхи башага
оон
халифа хафтар
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Столкновения между вооруженными формированиями вспыхнули в пригороде ливийской столицы Триполи, сообщила ливийская газета Al-Marsad. По данным газеты, стрельба и взрывы слышны в южных пригородах Триполи, в том числе в Айн-Заре. Сообщается, что столкновения произошли между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, и "Силами сдерживания" (RADA). Как пишут ливийские СМИ, ранее в понедельник RADA задержали командующего 444-й бригадой Махмуда Хамзу в аэропорту Митига в Триполи. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20230804/granitsa-1888256629.html
триполи
ливия
женева (город)
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в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, фатхи башага , оон, халифа хафтар
В мире, Триполи, Ливия, Женева (город), Муаммар Каддафи, Фатхи Башага , ООН, Халифа Хафтар
СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами

Al-Marsad: в пригороде Триполи начались столкновения между вооруженными группами

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДемонстранты в Триполи
Демонстранты в Триполи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Демонстранты в Триполи. Архивное фото
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Столкновения между вооруженными формированиями вспыхнули в пригороде ливийской столицы Триполи, сообщила ливийская газета Al-Marsad.
По данным газеты, стрельба и взрывы слышны в южных пригородах Триполи, в том числе в Айн-Заре.
Сообщается, что столкновения произошли между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, и "Силами сдерживания" (RADA).
Как пишут ливийские СМИ, ранее в понедельник RADA задержали командующего 444-й бригадой Махмуда Хамзу в аэропорту Митига в Триполи.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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В миреТриполиЛивияЖенева (город)Муаммар КаддафиФатхи БашагаООНХалифа Хафтар
 
 
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