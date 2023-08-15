https://ria.ru/20230815/tripoli-1890089526.html

СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами

СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами

Столкновения между вооруженными формированиями вспыхнули в пригороде ливийской столицы Триполи, сообщила ливийская газета Al-Marsad. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:57

2023-08-15T00:57

2023-08-15T00:57

в мире

триполи

ливия

женева (город)

муаммар каддафи

фатхи башага

оон

халифа хафтар

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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Столкновения между вооруженными формированиями вспыхнули в пригороде ливийской столицы Триполи, сообщила ливийская газета Al-Marsad. По данным газеты, стрельба и взрывы слышны в южных пригородах Триполи, в том числе в Айн-Заре. Сообщается, что столкновения произошли между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, и "Силами сдерживания" (RADA). Как пишут ливийские СМИ, ранее в понедельник RADA задержали командующего 444-й бригадой Махмуда Хамзу в аэропорту Митига в Триполи. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20230804/granitsa-1888256629.html

триполи

ливия

женева (город)

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в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, фатхи башага , оон, халифа хафтар