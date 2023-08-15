https://ria.ru/20230815/trevoga-1890098636.html
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:15
2023-08-15T04:15
2023-08-15T04:15
специальная военная операция на украине
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киевская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сообщалось, что тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Согласно данным карты, с 4.02 по 4.04 тревога объявлена в западных областях Украины, распространившись, таким образом, на всю территорию страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html
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в мире, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу