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Трампу предъявили 91 обвинение - РИА Новости, 15.08.2023
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18:44 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/tramp-1890283572.html
Трампу предъявили 91 обвинение
Трампу предъявили 91 обвинение - РИА Новости, 15.08.2023
Трампу предъявили 91 обвинение
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:44
2023-08-15T18:44
в мире
атланта
майами
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Накануне "большое жюри" присяжных в Атланте, Джорджия, предъявило Трампу 13 обвинений, связанных с давлением на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне слушается общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. Оно обернулось для Трампа четырьмя обвинениями. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию. Оно оформлено в виде 40 обвинений. В Нью-Йорке экс-президенту предъявлены 34 обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей Трампа информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. Федеральные дела в Вашингтоне и Майами оставляют Трампу надежду на президентское помилование, в том числе самопомилование, возможное в случае победы на выборах 2024 года. Процессы в Нью-Йорке и Атланте идут на уровне штатов, и там такой возможности нет. Трамп во всех случаях настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20230815/obvineniya-1890187746.html
https://ria.ru/20230813/tramp-1889798509.html
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в мире, атланта, майами, дональд трамп, сша
В мире, Атланта, Майами, Дональд Трамп, США
Трампу предъявили 91 обвинение

Экс-президенту США Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам

© AP Photo / Alex BrandonТрамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.
Накануне "большое жюри" присяжных в Атланте, Джорджия, предъявило Трампу 13 обвинений, связанных с давлением на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года.
В Вашингтоне слушается общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. Оно обернулось для Трампа четырьмя обвинениями.
В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию. Оно оформлено в виде 40 обвинений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Клинтон прокомментировала предъявленные Трампу обвинения
Вчера, 13:25
В Нью-Йорке экс-президенту предъявлены 34 обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей Трампа информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий.
Федеральные дела в Вашингтоне и Майами оставляют Трампу надежду на президентское помилование, в том числе самопомилование, возможное в случае победы на выборах 2024 года. Процессы в Нью-Йорке и Атланте идут на уровне штатов, и там такой возможности нет.
Трамп во всех случаях настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах
13 августа, 13:40
 
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