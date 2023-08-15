https://ria.ru/20230815/tramp-1890283572.html

Трампу предъявили 91 обвинение

Трампу предъявили 91 обвинение - РИА Новости, 15.08.2023

Трампу предъявили 91 обвинение

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:44

2023-08-15T18:44

2023-08-15T18:44

в мире

атланта

майами

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Накануне "большое жюри" присяжных в Атланте, Джорджия, предъявило Трампу 13 обвинений, связанных с давлением на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне слушается общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. Оно обернулось для Трампа четырьмя обвинениями. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию. Оно оформлено в виде 40 обвинений. В Нью-Йорке экс-президенту предъявлены 34 обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей Трампа информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. Федеральные дела в Вашингтоне и Майами оставляют Трампу надежду на президентское помилование, в том числе самопомилование, возможное в случае победы на выборах 2024 года. Процессы в Нью-Йорке и Атланте идут на уровне штатов, и там такой возможности нет. Трамп во всех случаях настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20230815/obvineniya-1890187746.html

https://ria.ru/20230813/tramp-1889798509.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, атланта, майами, дональд трамп, сша