https://ria.ru/20230815/tramp-1890111260.html

Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него в Джорджии

Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него в Джорджии - РИА Новости, 15.08.2023

Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него в Джорджии

Экс-президент США Дональд Трамп назвал сфальсифицированными обвинения, которые против него выдвинули в штате Джорджия. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:50

2023-08-15T08:50

2023-08-15T11:07

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал сфальсифицированными обвинения, которые против него выдвинули в штате Джорджия."Что касается обвинительных документов, которые были сегодня представлены, еще задолго до того, как большое жюри проголосовало, а затем документы быстро изъяли? Для меня звучит как фальсификация. Почему они не предъявили обвинения 2,5 года назад? Потому что они хотели сделать это прямо посреди моей политической кампании?" — написал политик в своей социальной сети Truth Social.Он добавил, что "охота на ведьм продолжается", и назвал окружного прокурора "неподконтрольным" и "очень коррумпированным".Большое жюри Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате. Один из пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.Прочие пункты обвинения также предполагают реальные тюремные сроки. В совокупности по делу в качестве обвиняемых проходят 19 человек, в том числе бывший адвокат Трампа Руди Джулиани и экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.Фигуранты дела должны не позднее 25 августа предстать перед судом.Трамп еще в 2022 году заявил о своем желании вновь побороться за президентское кресло. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден пользуется своей властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов 2024 года.Против Трампа уже выдвинули обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, финансовых махинациях при выплате порноактрисе Сторми Дэниелс, а также ненадлежащем обращении с секретными правительственными документами.

https://ria.ru/20230811/tramp-1889401524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, джорджия, арест трампа, сша