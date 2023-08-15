https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html

Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти

Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти - РИА Новости, 15.08.2023

Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти

Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:46

2023-08-15T08:46

2023-08-15T10:13

в мире

сша

джорджия

джо байден

дональд трамп

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов 2024 года, заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти на своей странице в социальной сети Х (экс-Twitter), подразумевая под оппонентом Байдена бывшего президента США Дональда Трампа. "Правосудие должно быть слепым, однако Байден использует правительство как оружие против своего главного политического соперника, чтобы вмешаться в выборы 2024 года", - написал спикер. Маккарти также раскритиковал окружного прокурора из Джорджии за нападки на Дональда Трампа с целью придать импульс собственной карьере. Несмотря ни на что, по мнению спикера нижней палаты парламента США, американцы способны распознать эту "отчаянную фальсификацию". Ранее Дональду Трампу были предъявлены обвинения в штате Джорджия по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года. Обвинения против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы включают 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом.

https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html

https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сша, джорджия, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти