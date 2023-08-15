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Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти - РИА Новости, 15.08.2023
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08:46 15.08.2023 (обновлено: 10:13 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти - РИА Новости, 15.08.2023
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти
Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:46
2023-08-15T10:13
в мире
сша
джорджия
джо байден
дональд трамп
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов 2024 года, заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти на своей странице в социальной сети Х (экс-Twitter), подразумевая под оппонентом Байдена бывшего президента США Дональда Трампа. "Правосудие должно быть слепым, однако Байден использует правительство как оружие против своего главного политического соперника, чтобы вмешаться в выборы 2024 года", - написал спикер. Маккарти также раскритиковал окружного прокурора из Джорджии за нападки на Дональда Трампа с целью придать импульс собственной карьере. Несмотря ни на что, по мнению спикера нижней палаты парламента США, американцы способны распознать эту "отчаянную фальсификацию". Ранее Дональду Трампу были предъявлены обвинения в штате Джорджия по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года. Обвинения против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы включают 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом.
https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html
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в мире, сша, джорджия, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Джорджия, Джо Байден, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти

Спикер Маккарти обвинил Байдена в использовании власти для нападок на оппонента

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов 2024 года, заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти на своей странице в социальной сети Х (экс-Twitter), подразумевая под оппонентом Байдена бывшего президента США Дональда Трампа.
"Правосудие должно быть слепым, однако Байден использует правительство как оружие против своего главного политического соперника, чтобы вмешаться в выборы 2024 года", - написал спикер.
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Маккарти также раскритиковал окружного прокурора из Джорджии за нападки на Дональда Трампа с целью придать импульс собственной карьере. Несмотря ни на что, по мнению спикера нижней палаты парламента США, американцы способны распознать эту "отчаянную фальсификацию".
Ранее Дональду Трампу были предъявлены обвинения в штате Джорджия по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года. Обвинения против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы включают 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом.
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В миреСШАДжорджияДжо БайденДональд ТрампКевин Маккарти
 
 
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