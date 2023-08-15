https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти - РИА Новости, 15.08.2023
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти
Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:46
2023-08-15T08:46
2023-08-15T10:13
в мире
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джорджия
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден пользуется властью как инструментом для нападок на своего главного политического оппонента с тем, чтобы повлиять на результаты выборов 2024 года, заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти на своей странице в социальной сети Х (экс-Twitter), подразумевая под оппонентом Байдена бывшего президента США Дональда Трампа. "Правосудие должно быть слепым, однако Байден использует правительство как оружие против своего главного политического соперника, чтобы вмешаться в выборы 2024 года", - написал спикер. Маккарти также раскритиковал окружного прокурора из Джорджии за нападки на Дональда Трампа с целью придать импульс собственной карьере. Несмотря ни на что, по мнению спикера нижней палаты парламента США, американцы способны распознать эту "отчаянную фальсификацию". Ранее Дональду Трампу были предъявлены обвинения в штате Джорджия по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года. Обвинения против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы включают 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джорджия, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Джорджия, Джо Байден, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в использовании власти
Спикер Маккарти обвинил Байдена в использовании власти для нападок на оппонента