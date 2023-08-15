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Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 15.08.2023
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06:05 15.08.2023 (обновлено: 08:41 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/tramp-1890102224.html
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 15.08.2023
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:05
2023-08-15T08:41
в мире
сша
джорджия
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, указано в обнародованном обвинительном заключении.Обвинения против бывшего хозяина Белого дома включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев.В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.Днем ранее телеканал CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата.Окружной прокурор округа Фултон Фэни Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав".Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230811/tramp-1889644309.html
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов-2020

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, указано в обнародованном обвинительном заключении.
Обвинения против бывшего хозяина Белого дома включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.
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Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.
В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.
Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев.
В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.
Днем ранее телеканал CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата.
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Окружной прокурор округа Фултон Фэни Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.
Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав".
Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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