https://ria.ru/20230815/tramp-1890102224.html
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 15.08.2023
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:05
2023-08-15T06:05
2023-08-15T08:41
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, указано в обнародованном обвинительном заключении.Обвинения против бывшего хозяина Белого дома включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев.В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.Днем ранее телеканал CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата.Окружной прокурор округа Фултон Фэни Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав".Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов-2020
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, указано в обнародованном обвинительном заключении.
Обвинения против бывшего хозяина Белого дома включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.
В США могут заморозить счета кампании Трампа на время расследования
Помимо самого Трампа
, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани
и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.
В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США
.
Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев.
В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.
Днем ранее телеканал CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата.
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов
Окружной прокурор округа Фултон Фэни Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.
Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США
", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав".
Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
Юристы раскритиковали публикацию обвинений в адрес Трампа на сайте суда